Конец 2023 года был крайне напряженным для Грузии. Провалившийся импичмент обострил поляризацию. Томительное ожидание в преддверии окончательного ответа Брюсселя по статусу кандидата в ЕС усугубилось тревожными событиями: «Грузинская мечта» сближается с венгерским лидером Виктором Орбаном, который блокирует вопрос Украины, а в Абхазии и в Южной Осетии жертвами насилия местных и российских силовиков становятся двое граждан Грузии.

Провалившийся 18 октября в парламенте импичмент президента Саломе Зурабишвили не остановил лидеров правящей силы от попыток углубить поляризацию, маргинализировать президента, а вместе с ней и оппозицию. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили делал это, даже находясь в Брюсселе. После выступления на форуме Global Gateway он обвинил оппозицию в измене, заявив, что она работала против получения страной статуса кандидата в члены ЕС. А президенту Саломе Зурабишвили премьер предрек «очень грустное» будущее в рядах «радикальной оппозиции».

Было от власти и еще одно «грустное» сообщение для президента. В конце октября генпрокурор Ираклий Шотадзе заявил, что дело четырехлетней давности о возможном превышении полномочий президентом Саломе Зурабишвили при помиловании трех заключенных еще не закрыто.

Встречи президента с женщинами-оппозиционерами в правящей партии расценили как часть плана Зурабишвили возглавить оппозиционное объединение на предстоящих парламентских выборах 2024 года. Сама Зурабишвили уходила от прямого ответа на этот вопрос, но продолжала публично критиковать представленных большинством мужчин-депутатов «Грузинской мечты».

Эпитет «маленькие мужчины», которым Зурабишвили их наградила, не раз приходил на помощь женщинам-депутатам из оппозиции, чтобы отбиваться от коллег противоположного пола из властной партии, которые дискриминировали их, зачастую переходя все нормы этики. И происходило это в прямом эфире.

Так, 31 октября на пленарном заседании, транслируемом в прямом эфире, общественность стала свидетелем нецензурного и оскорбительного выпада главы комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклия Берая против своего заместителя, оппозиционного депутата Теоны Акубардия. Неподобающей лексикой, обвиняя в аморальности женщину-оппонента, депутат Берая отреагировал на критику Акубардия по поводу того, что он отказался разработать резолюцию, осуждающую планы России построить военно-морскую базу в Очамчире. Акубардия подвергла критике и факт отсутствия депутатов «Грузинской мечты» в зале парламентского заседания НАТО, когда там 9 октября принимали аналогичную резолюцию. Тогда и пригодились Акубардия слова президента о «маленьких мужчинах»:

«То, что сегодня он (Ираклий Берая) позволил себе, нельзя назвать мужским поступком. Так ведут себя «маленькие мужчины», которые позволяют себе такие выпады в этом парламенте. Это меня не заставит замолчать, когда речь идет об оккупации нашей страны, я не буду молчать, когда член вашего правительства присутствует на обеде с Путиным и не решается встать и выйти из зала, когда тот выступает с речью. Вы не заставите нас замолчать такими грязными методами».

Теона Акубардия имела в виду присутствие вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили на банкете форума «Шелкового пути» в Пекине, где выступал российский президент.

Увидев, что «Грузинская мечта» не осудила однопартийца Берая за недостойное поведение, вечером того же дня на это отреагировала президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию сюрреалистичной – в тот день правящая партия старалась протолкнуть новый закон, запрещающий СМИ транслировать непристойные речи, что оппоненты и правозащитники расценили как очередную попытку власти ограничить свободу слова.

«Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Это позорно для «грузинства», Грузии, грузинского парламента – это даже неверно говорить, что сказанное подобным образом неприемлемо. Это действительно стыдно для Грузии и для грузинского парламента. Я не знаю, какой закон и кто должен принять по борьбе с непристойностями… Если это пристойные слова, то, в таком случае, я не знаю, что такое непристойность», – недоумевала в своем видеообращении президент.

Диаметральной противоположностью отличалась риторика Саломе Зурабишвили и лидеров «Грузинской мечты» и в адрес европейских партнеров. Наглядным примером стала реакция грузинских лидеров на ежегодное послание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 13 сентября, в преддверии оценки Еврокомиссии по вопросу статуса кандидата. В Тбилиси обратили внимание на то, что фон дер Ляйен, касаясь темы расширения ЕС, четко назвала Украину и Молдову, а говоря о Грузии, лишь отметила европейские устремления грузинского народа. Некоторые даже посчитали знаком недовольства паузу и вздох главы Еврокомиссии, которые она сделала перед тем, как произнести слова о Грузии:

«Будущее Украины – в нашем Союзе. Будущее Западных Балкан – в нашем Союзе. Будущее Молдовы – в нашем Союзе. И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии».

Президент Саломе Зурабишвили сразу после выступления поблагодарила фон дер Ляйен за упоминание Тбилиси, заверила со своей страницы Х (ранее Twitter), что «Грузия полна решимости преодолеть трудности, к концу года присоединиться к Украине и Молдове в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС и стать неотъемлемой частью европейской семьи».

Спикер парламента Шалва Папуашвили, ровно наоборот, менторским тоном стал указывать Брюсселю «на ошибки», подталкивая общественность к мысли о несправедливой политике ЕС по отношению к Грузии:

«К сожалению, в прошлом году Евросоюз принял ошибочное политическое решение, когда обделил лидирующую страну и не предоставил ей статус кандидата. Естественно, это послание не только грузинскому народу, но и тем, кто не является доброжелателем Грузии. Мы ожидаем, что Евросоюз еще раз задумается о том, что ему предстоит принять важное политическое решение».

Ближе к 8 ноября, когда Еврокомиссия должна была обнародовать свою оценку по выполнению Грузией 12 рекомендаций для получения статуса, «Грузинская мечта» усилила антизападную риторику, стала обвинять вместе с оппозицией и гражданским сектором посольство США в Грузии и организацию при Госдепе – USAID в том, что они способствуют «радикалам» в организации смуты и даже госпереворота. Все это происходило на фоне наращивания экономических связей с РФ и заключения договора о стратегическом партнерстве с Китаем.

Ожидание ответа от Еврокомиссии 6 ноября было омрачено и фактом убийства российскими пограничниками Тамаза Гинтури, жителя села у разделительной линии Кирбали.

И поэтому 8 ноября, услышав завершающие слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, почти вся Грузия вздохнула с облегчением:

«Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата, но с условием, что правительству необходимо провести ряд реформ».

С упоминания о том, что в Грузии – беспрецедентное количество сторонников евроинтеграции (по соцопросам таких 87%) , она начала оглашать решения ее ведомства:

«О Грузии: Еврокомиссия полностью поддерживает искренние европейские устремления подавляющего большинства граждан. Это должно быть учтено правительством».

В своей короткой речи Урсула фон дер Ляйен отметила, что власти должны начать сотрудничать с оппозицией, что по 12-ти рекомендациям некоторые шаги правительства Брюсселем оцениваются позитивно. В частности, отзыв законопроекта «О деолигархизации» из-за персонального подхода к вопросу, а также создание антикоррупционного бюро. (Правда, к концу года эксперты Венецианской комиссии все же обнаружили, что правительство задействовало Бюро по таким правилам, которые «не соответствуют заявленным целям». Это касалось и поправок в Избирательный кодекс.)

Теперь Грузии предстоит вместо прошлогодних 12-ти рекомендаций выполнить девять. Но все основные, тяжелые для власти вопросы перекочевали из прошлогодних заданий. Это и деполяризация, и деолигархизация, и реформа судебной и избирательной систем, и независимость госинститутов. А главное, что в гражданском секторе и оппозиции считают самым важным, – обязательство провести парламентские выборы в 2024-м году максимально справедливо и прозрачно.

Если прошлогоднюю оценку Брюсселя премьер-министр Ираклий Гарибашвили называл «несправедливой», то нынешнее решение Еврокомиссии он счел поощрением. Большую же часть своей речи Гарибашвили посвятил заслугам своей команды. Назвав 8 ноября историческим днем и обозначив его как венец правления «Грузинской мечты», которая вывела страну на «европеизацию», Гарибашвили отметил и заслугу человека, которому должны быть благодарны не только в «Грузинской мечте», но и во всей стране:

«Этого не было бы, не случилось бы, если бы Бидзина Иванишвили не совершил тот исторический перелом, вместе с его командой, «Грузинской мечтой», которая продолжает это большое грузинское, национальное дело».

Упоминание премьером имени Иванишвили в оппозиции сочли очередным доказательством того, что и в будущем его теневое влияние на госструктуры не уменьшится. Несмотря на то, что европарламентарии еще в прошлом году уточнили для «Грузинской мечты», что деолигархизация означает «дебидзинизацию».

Это победа не Бидзины, а грузинского народа, поправил власти в тот день лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Грузинский народ выиграл первый раунд у российского олигарха Бидзины Иванишвили. Несмотря на саботаж, благодаря непоколебимой воле народа и нежеланию Европы видеть Грузию губернией России, мы победили в первом раунде. Поэтому я хочу поздравить с этой победой над российским олигархом весь грузинский народ!»

Отдельно собрались общественники и представители НПО. Разделила радость с грузинским народом и президент Саломе Зурабишвили, пригласила всех к своей резиденции, ко дворцу Орбелиани, чтобы вместе отметить этот важный день, хотя из-за убийства российскими пограничниками Тамаза Гинтури мероприятие прошло без праздничного концерта. Там же Зурабишвили протянула «руку деполяризации» премьеру Гарибашвили:

«То, что делала до сих пор, я буду делать и дальше, – я продолжу лоббирование кандидатуры Грузии. Завтра я направляюсь в Париж, – здесь Зурабишвили перебили одобрительными овациями, – где я должна участвовать вместе с (главой Европейского совета) Шарлем Мишелем в дискуссионной панели на тему кризисов и конфликтов. Я буду присутствовать на этом Форуме мира, как это было запланировано. С учетом того, что там будет и премьер (Гарибашвили), у нас обоих может получиться показать пример деполяризации».

Такой сценарий явно пришелся по душе слушателям, среди которых были и послы США и ЕС, но не было представителей «Грузинской мечты».

Они праздновали ответ Брюсселя по отдельности, к тому времени премьер-министр уже успел сказать, что оппозиция и президент ничего для этого успеха не сделали. В администрации же правительства ответили, что президент не обращалась за разрешением на зарубежный визит.

Так, глава правительства Гарибашвили и «Грузинская мечта» не прошли первый тест на деполяризацию. Они отказались от публичной демонстрации готовности к примирению, которую предложила провести на Парижском форуме мира Саломе Зурабишвили. Оба грузинских лидера по отдельности встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне заявлений представителей «Грузинской мечты» о том, что Зурабишвили – президент-самозванка.

Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что Конституционный суд 18 октября ее несогласованные с правительством визиты расценил как нарушение основного закона. Избежала же она, по его мнению, парламентского импичмента благодаря поддержке «Нацдвижения». А его следующие слова намекали на то, что Зурабишвили, потомок грузинских эмигрантов, парижанка и французский карьерный дипломат, так и не состоялась как грузинский государственный деятель:

«Она показывает, что у нее нет никакой эмоциональной связи с Конституцией Грузии и с грузинским народом».

Не понравилось спикеру парламента и мнение президента, высказанное в интервью телеканалу France 24. Она предположила, что после свободных выборов в 2024 году может появиться коалиционное правительство, что будет хорошо для демократического и европейского развития в Грузии. Папуашвили такое мнение счел недемократичным.

И в Париже, на Форуме мира, праздник грузинской деполяризации так и не состоялся. Грузинские лидеры, выступая на разных панелях дискуссии, ставили разные акценты. И Гарибашвили, и Зурабишвили начали почти одинаково – об историческом значении рекомендации Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата Грузии.

«Это историческое достижение, потому что грузинский народ, мое правительство приняли необратимое решение – мы хотим, чтобы Грузия стала полноценным членом ЕС», – сказал премьер-министр, промолчав о том, что грузинский народ желает стать и членом НАТО. Гарибашвили напоминал о важности мира и стабильности, но не упомянул в этом контексте Россию.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили начала практически с нее:

«Да, выбор между Россией и ЕС, думаю, делался Грузией всегда, но четко это проявилось после обретения независимости в 1991-м».

Зурабишвили, также назвав исторической рекомендацию Брюсселя, отметила, что это было особенно важно на фоне убийства российскими пограничниками гражданина Грузии Тамаза Гинтури за день до этого.

Грузинские лидеры на площадке мирового форума выглядели уверенно, говорили убежденно перед зарубежной аудиторией, а для грузинских наблюдателей важно одно – на Парижском форуме мира глава государства Зурабишвили и глава правительства Гарибашвили так и не смогли разорвать порочный круг грузинской политической поляризации.

Но в том же Париже президент Зурабишвили нанесла сокрушительный удар по «Грузинской мечте». В интервью французскому Le Monde она впервые назвала Бидзину Иванишвили олигархом.

«Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили. Ответ на вопрос о деолигархизации, я думаю, кроется в предстоящих выборах», – заявила президент и еще раз назвала Иванишвили олигархом с русским менталитетом: «Он олигарх, сколотивший имущество в России… Он из тех, кто не может себе представить, что Россия будет побеждена, поэтому пытается заранее адаптироваться к победе России».

В оппозиции были рады услышать такое от президента. Тем не менее в «Нацдвижении» и «Стратегии Агмашенебели», объединившихся к выборам 2024 года в Платформу победы, заявления Зурабишвили все равно сочли половинчатыми, а действия – непоследовательными. На это указал депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«У президента есть прогресс в этом направлении, аллилуйя. Мы давно призывали ее перестать говорить полуправду. Хорошо, что президент наконец-то упомянула о том, что главная проблема и вызов для страны – это олигархическое правление Иванишвили. Но Иванишвили не только олигарх, он фактический неформальный правитель, он захватил власть. А если она искренне хочет деполяризации, пусть вместо протянутой руки премьер-министру помилует Михаила Саакашвили».

В рядах «Мечты» называли Зурабишвили и президентом «Нацдвижения», говорили, что, скорее всего, она разделит участь третьего президента Саакашвили, то есть сядет в тюрьму. Но Саломе Зурабишвили еще год будет находиться под защитой президентского иммунитета. И хотя представители «Грузинской мечты» часто напоминали президенту о ее однопроцентном рейтинге, после ее открытого противостояния с партией власти ее рейтинг как проевропейского лидера стал расти. Грузинские наблюдатели даже заметили в ней потенциал, позволяющий выступить в роли объединителя вокруг себя третьей политической силы – альтернативного выбора для грузинских избирателей, которым опостылели и «Грузинская мечта», и бывшая партия власти «Нацдвижение». На это указывало и число людей, которые после 8 ноября приходили в резиденцию на Атонели, чтобы присоединиться к инициированной президентом кампании по подписанию петиции «Наш голос – Европе». Петиция содержала призыв к лидерам стран ЕС предоставить Грузии статус кандидата в середине декабря 2023 года, поскольку для «Грузии альтернативы европейскому пути нет».

«Мечта» с народом, но против гражданского активизма

Саломе Зурабишвили 9 декабря решила присоединиться к проевропейскому мероприятию, организованному гражданским сектором маршу под названием «Твой голос – Евросоюзу». В конце шествия на площади Европы в Тбилиси с просьбой к европейским лидерам предоставить 14 декабря статус кандидата в ЕС Грузии развернули огромный флаг организации.

В «Грузинской мечте» отказались присоединяться к этому маршу, продолжая утверждать, что оппозиция, президент и НПО выступают против предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Депутат парламентского большинства от «Силы народа» Гурам Мачарашвили нашел повод для иронии. Намекая на то, что президент Зурабишвили любит утренние пробежки и выгуливать собаку, он сказал:

«Зурабишвили хорошо бегает, может присоединиться к этому маршу. Она физически хорошо бегает, а так – ее присоединение ни к чему и нигде не будет иметь смысла. Хотят – на месте пусть маршируют, хотят – с начала и до конца Тбилиси, это не имеет значения, на это будет только забавно смотреть. А дело для евроинтеграции делаем мы».

Из уст депутата «Силы народа» Мачарашвили слова о приверженности евроинтеграции звучали, мягко говоря, неубедительно. Это его партия – отросток «Мечты», стала главным рупором в антизападной риторике. Часто переходя за рамки этики, депутаты из этой партии писали публичные гневные письма послу США, теперь уже бывшему, Келли Дегнан. А главное, именно партия Мачарашвили инициировала в марте законопроект «О прозрачности иностранного влияния», аналогичный российскому закону «Об иноагентах», резко ограничивающему права СМИ и гражданского сектора.

Усердное проталкивание «Грузинской мечтой» данного законопроекта спровоцировало массовые акции протеста.

Власти тщетно пытались разогнать несогласных граждан силовыми методами, но были вынуждены отозвать скандальный неевропейский законопроект.

Символом тех мартовских протестов и приверженности грузинского народа европейским ценностям для западных партнеров стала сотрудница мэрии Тбилиси Нана Малашхия, женщина, не выпускающая из рук флаг ЕС под водометами спецназа. 9 апреля президент Зурабишвили наградила ее орденом Чести.

Участниками тех протестов большей частью была молодежь, не представляющая ни одну политическую партию. Тем не менее «Грузинская мечта» во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили попытались демонизировать проевропейскую часть грузинской молодежи, обвиняя ее в связях с оппозицией, именуемой ими радикальной. В воскресном эфире ТВ «Имеди» 12 марта Гарибашвили сравнил их с сатанистами:

«Я видел фотографии некоторых из них, был ошеломлен, несколько молодых людей были в форме каких-то сатанистов. Их задачей были хаос, сохранение постоянной дестабилизации, смута, ради этого, возможно, сами могли бы убить нескольких молодых людей».

Там же он посоветовал европарламентариям и украинскому президенту Зеленскому «заниматься своими делами». При этом он напомнил, что сближение с Европой – это исключительная заслуга Бидзины Иванишвили и его «Грузинской мечты»:

«Дети мои, мои сестры и братья, вспомним, откуда начался прогресс? С нашей власти. Любой человек сегодня может купить за 100 евро билет и полететь в Европу и на следующий день вернуться в Грузию. Кто это сделал? «Грузинская мечта» это сделала, Бидзина Иванишвили и его команда».

Однако наставнические речи Гарибашвили активистов не впечатлили, в том числе и студента Университета Грузии Сабу Мезурнишвили:

«Гарибашвили разговаривал с нами как лидер компартии, мы от него ничего другого и не ожидали. Они увидели силу молодежи и начали очернять нас. Мы, студенческие движения, скоординируемся и обязательно дадим ответ. Мы не дадим им возможности дискредитировать молодежь».

Даже после мартовских акций «Грузинская мечта» не оставляла попыток протолкнуть законопроекты, ограничивающие фундаментальные свободы. Так, в октябре депутаты большинства инициировали поправки к закону «О собраниях и манифестациях», запрещающие сооружать палатки и другие конструкции во время митингов. Депутаты большинства объяснили эти ограничения необходимостью реагировать на сообщение СГБ о «разоблачении планов гражданских активистов по организации финансируемой извне революции». В то же время гражданские активисты, оппозиция, Народный защитник, а потом и Венецианская комиссия вместе с ОБСЕ/БДИПЧ расценили эти поправки как ограничение гражданских свобод.

Возмущение оппозиции вызвало и то, что парламентское большинство и после насильственной гибели еще одного гражданина Грузии Темура Карбая, на этот раз в Абхазии, не захотело принимать осуждающую Россию резолюцию.

Кроме этого, за считанные дни до окончательного ответа Европейского совета по статусу кандидата, «Грузинская мечта» решила направиться в Будапешт. Несмотря на то, что венгерский премьер Орбан блокировал вопрос дальнейшей евроинтеграции Украины, «Мечта» говорила, что Грузии такое не грозит.

И даже 14 декабря, когда лидеры 27 стран ЕС сказали «да» и Грузии был предоставлен статус кандидата, лидеры «Грузинской мечты» не захотели этот праздник превращать в общенациональное достояние и тем более отмечать в этом процессе важную роль Украины. С подачи премьер-министра Ираклия Гарибашвили и остальные представители правящей силы решили, что эту победу не стоит делить ни с президентом Зурабишвили, ни с оппозицией, ни с гражданским сектором.

«Мы не стали на одну ногу, не встали на колени, мы твердо и с достоинством добились этой победы», – говорил Гарибашвили 15 декабря на праздничном мероприятии по случаю получения Грузией статуса кандидата, за которым президент Саломе Зурабишвили наблюдала из толпы простых граждан, пришедших на площадь Свободы. В «Грузинской мечте» решили, что она и так «наговорила много чего, саботируя процесс получения статуса» и ей не место рядом с ними на сцене.

«Радикальная оппозиция» и «Русская мечта»

Не было шансов у власти и на примирение с оппозицией. «Грузинская мечта» об оппозиции упоминала только со словом «радикальная». А оппозиция «Грузинскую мечту» именовала «Российской, русской мечтой». Продолжая обвинять оппонентов в саботаже, в желании устроить в стране переворот, партия власти решила не брать тайм-аут даже в первые дни после получения статуса кандидата, которое совпало с приближением новогодних праздников.

26 декабря, в день, когда правительство «Грузинской мечты» обнародовало план действий по выполнению девяти еврорекомендаций, обязуясь там же широко вовлечь в процессе оппозицию и профильные НПО, спикер парламента Шалва Папуашвили снова заговорил о планируемой некими силами дестабилизации в стране, уже в 2024 году. Бороться с дезинформацией против грузинских властей стало главным поручением Папуашвили грузинским послам на ежегодном амбассадориале, куда, кстати, снова не позвали президента Саломе Зурабишвили:

«Наступающий (2024-й) год будет тяжелым. Учитывая то, что состоятся важные парламентские выборы, ожидаем широкомасштабных кампаний по дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности, попыток создать неверное восприятие (происходящего). В этом процессе важна будет своевременная и надлежащая коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними».

Спикеру парламента первым ответила лидер фракции «Нацдвижение» Тина Бокучава:

«Пусть Шалва Папуашвили успокоится и подготовится к переходу в оппозицию. В 2024-м обязательно сменится власть. Грузинский народ как добился статуса кандидата в ЕС, так и выпроводит российскую власть («Грузинскую мечту»). А следующая коалиционная, демократическая, проевропейская власть начнет процесс переговоров (о вхождении) с ЕС. За четыре года наша страна станет членом ЕС. Так что Шалва Папуашвили пусть спокойно дожидается этого момента».

Возмущалась и нефракционный депутат Теона Акубардия, явно раздосадованная тем, что и на следующий год ей снова придется выслушивать от власти беспочвенные обвинения:

«Видимо, в «Грузинской мечте» ничего лучше не придумали, чем выставлять оппозицию как главного автора переворота и фактора дестабилизации. Теперь новый сезон открывается тем же, и во второй серии мы будем врагами страны. Думаю, граждане это осудят, потому что такого не было и не будет. Главным фактором нестабильности является «Грузинская мечта», которая тянет страну из демократии назад, в прошлое».

Депутат из партии «За Грузию» Бека Лилуашвили недоумевал, как можно поручать послам работать с западными партнерами против дезинформации, когда сама «Грузинская мечта» дезинформирует, утверждая, что некая глобальная партия войны при содействии радикальной оппозиции и НПО хочет в Грузии открыть второй фронт.

Ни ради будущей конструктивной работы, ни в подтверждение правдивости обнародованного правительством плана депутаты «Грузинской мечты» не стали смягчать слова спикера Папуашвили. Депутат Ираклий Заркуа твердил журналистам, что к парламентским выборам все так и будет – смута, заказные статьи, фейки, и все от них, от оппонентов:

«Но мы и грузинский народ готовы противостоять этим неудачникам правдой, работой и результатом. Как сейчас, когда они замолкли в кустах».

Заркуа продолжил травлю депутата из «Лело» Саломе Самадашвили:

«Что им закажут, то они и делают, им наплевать. Вот как можно объяснить все это Самадашвили (депутат «Лело»), как можно поверить, что она обрадовалась статусу кандидата?»

Один из лидеров «Лело» Ираклий Купрадзе выпады власти объяснил так: «Они преступно относятся к демократической атмосфере в Грузии и собираются проводить выборы под влиянием России, пропагандируя насилие». И в обнародованный план Купрадзе особо не верит, ведь правящая партия на протяжении всего года утверждала, что Бидзина Иванишвили – меценат, а олигархов следует искать среди оппозиции, в том числе в «Лело»:

«Мы не надеемся, что по пункту «О деолигархизации» «Грузинская мечта» согласится на принятие адекватных, рациональных мер».

С осторожным оптимизмом отнеслись к правительственному плану и в профильных НПО. В нем не вычитали готовность власти учесть рекомендации Венецианской комиссии по укомплектованию ЦИК, не чувствуется и готовность правящей силы распрощаться с клановостью в судебной системе. Тем не менее глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури все-таки нашла, за что зацепиться в этом плане:

«План такой общий, что в него может войти все и ничего. Определенно нельзя сказать, что власти собираются делать. Хотя обнадеживает то, что в этом плане у них написано, что они учтут рекомендации Венецианской комиссии по антикоррупционному бюро. Это будет хорошо, потому что европейские эксперты раскритиковали ту форму бюро, какой ее создали власти. Будут ли власти следовать этому плану по выполнению таких конкретных вопросов, мы узнаем уже в начале года, где-то в марте».

По этому плану уже к концу декабря 2024 года «Грузинская мечта» должна приступить к началу диалога с Брюсселем по вступлению в ЕС. Но все это пока выглядит как предвыборное обещание.

Выполнение девяти заданий Брюсселя для начала диалога по вхождению в ЕС стало частью предвыборной кампании и для оппозиционных партий. Если в «Нацдвижении» обещают, что в случае его прихода к власти Грузия в ЕС окажется уже через четыре года, то Бадри Джапаридзе, лидер партии «Лело», у которой есть амбиции стать третьей альтернативной силой на выборах в октябре 2024-го, дал слово, что, как только «Мечта» потеряет власть, страна начнет диалог с Брюсселем о вхождении в ЕС за период от трех до шести месяцев.

Обещания грузинскому избирателю от политических сил на протяжении всего 2024-го будут сыпаться как из рога изобилия. Они стали раздаваться уже в конце 2023 года, когда большинство политических сил стали проводить партийные съезды для подготовки к предстоящим непростым парламентским выборам.

Завоевание голосов избирателей станет для политических сил непростой задачей, считает политолог Гия Хухашвили, наблюдая за тем, как за весь год и власть, и оппозиция потеряли доверие рядовых граждан:

«В течение этого (2023) года произошла полная деградация политического процесса. Это также нашло отражение в социологических исследованиях. Когда более 60% избирателей говорят, что они не доверяют никому, это означает, что фактически вся грузинская политическая элита, как правительство, так и оппозиция, делегитимизирована. Представим, что вся политическая элита приходит к власти, но даже все вместе они не смогут выполнить наказы избирателей, потому что избиратели не хотят видеть никого из них. Я не помню такой ситуации в новейшей истории».

Тревожным признаком того, что в новом, 2024 году Грузия может вернуться на круги 2023 года, для многих стали заявления лидеров «Силы народа» из парламентского большинства «Грузинской мечты». Депутат Дмитрий Хундадзе на закрывающемся осеннем пленарном заседании 15 декабря вновь выступил с инициативой принять в Грузии закон «Об иноагентах». Это было как дежавю. Именно он, годом ранее, в декабре 2022-го, выступил с этой же инициативой, а с наступлением 2023-го «Грузинская мечта» начала активно его проталкивать.

В ответ на это последовали широкомасштабные акции протеста граждан Грузии, заставивших власть отозвать законопроект, а своей борьбой за европейские ценности восхитить западных партнеров и лидеров ЕС. В западных столицах убедились не только в том, что большинство населения страны – за вступление в ЕС, но и в том, что Грузия во главе с «Грузинской мечтой» все-таки полна противоречий.

Лидеры страны, заявляя о стремлении в ЕС, прибегали к антизападной риторике, делали шаги навстречу Москве и Пекину. Обязывались бороться против дезинформации о ценностях ЕС и молчали, когда в конце года, после получения статуса кандидата, ультрарадикальные группы и часть священнослужителей ГПЦ начали кампанию по сожжению флага ЕС как «символа разврата и союза евро-содомитов».

И в то же время на всех госучреждениях вместе с грузинским стал реять и флаг ЕС. Так за весь 2023 год в Грузии то разворачивали рекордного размера флаг ЕС с просьбой предоставить статус кандидата, и митингующие не выпускали его из рук даже под струями водометов спецназа, то на том же месте, спустя некоторое время, срывали европейский флаг, топтали и сжигали. Но обнадеживало то, что в Грузии гораздо больше тех, кто готов поднять флаг ЕС, чем сжечь его.

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