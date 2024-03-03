Граждане с онкологическим диагнозом провели в Тбилиси акцию у здания парламента, сообщает SOVA. Основное требование участников митинга к властям – финансирование лечения и снятие лимита в 25 тысяч лари.

Больным, находящимся в тяжелом финансовом положении, приходится прекращать жизненно важные процедуры, кроме того, в стране уже несколько недель наблюдается нехватка лекарств, заявил один из участников акции.

«Мы не имеем права сдаваться, ведь от этого зависят жизни многих людей. Судьба десятков тысяч людей зависит от того, насколько своевременно эти люди получат жизненно необходимые лекарства, запаздывает ли жизненно необходимое финансирование. В стране дефицит медикаментов. Наверное, нам придется продолжать акции до тех пор, пока премьер-министр не обратит на нас внимание», - сказал представитель «Союза за жизнь».