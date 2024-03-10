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Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера турецкого «Карагюмрюк»

Шота Арвеладзе
Шота Арвеладзе

Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера турецкого «Фатих Карагюмрюк» турецкой Суперлиги. Это решение он принял после того, как команда проиграла «Трабзонспору» со счетом 1:5, пишет SOVA.

По словам Арвеладзе, он очень любит «Карагюмрюк», но покидает свой пост и считает, что делает это в нужное время.

Напомним, Шота Арвеладзе был назначен главным тренером команды турецкой Суперлиги «Карагюмрюк» в декабре 2023 года.

«Фатих Карагюмрюк» стала седьмой командой в тренерской карьере 50-летнего Шоты Арвеладзе. Футболист работал в трех клубах турецкой Суперлиги: «Кайсериспоре», «Касымпаше» и «Трабзонспоре». Арвеладзе также тренировал ташкентский «Пахтакор» и «Маккаби» (Израиль). В 2022 году он покинул английский профессиональный футбольный клуб «Халл Сити» «из-за несовпадения взглядов».

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