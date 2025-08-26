Обзор грузинской прессы

Кто сможет составить конкуренцию Кахе Каладзе в борьбе за пост мэра Тбилиси? С таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к грузинским политологам. Срок регистрации участников выборов в органы местного самоуправления истекает через 10 дней. Уже известно, что действующему мэру, выдвинутому правящей партией, будут противостоять Зураб Махарадзе – основатель движения «Альт-Инфо», лидер партии «Консерваторы за Грузию», а также Ираклий Купрадзе – единый кандидат от партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию». По сообщениям разных СМИ, на следующей неделе к этой тройке добавится ещё один кандидат — лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия. Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что именно последний имеет больше всего шансов на победу в Тбилиси:

«Учитывая, что популярность в политике имеет решающее значение, я всё же считаю, что из этих трёх названных оппозиционных претендентов наибольшие шансы у Яго Хвичия, поскольку он очень популярен благодаря своей парламентской или телевизионной деятельности. Что касается остальных, то такой чёткой картины нет».

Между тем его коллега Давид Зурабишвили видит потенциал в другом кандидате – Ираклии Купрадзе, представляющем два оппозиционных политических объединения - «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию».

«Я не исключаю, что Купрадзе покажет хорошие результаты. Конечно, если бы был единый кандидат от оппозиции, который был бы беспартийным, был бы задействован весь оппозиционный спектр и гражданское общество, то были бы серьёзные шансы на победу. Единый кандидат от оппозиции был бы серьёзным фактором консолидации оппозиционных сил, но этого не произошло», — заявил Зурабишвили.

Что касается того, насколько вероятен второй тур, политологи высказывают мнение, что в сложившихся обстоятельствах ждать такого развития ситуации не стоит.

«Средний коридор может превратиться в серую зону для наркоторговцев», статью под таким заголовком публикует газета «Квирис палитра». В интервью изданию военный эксперт Вахтанг Маисая выразил опасения по поводу того, что наркокартели и радикальные группировки в ближайшее время начнут активно использовать Средний коридор для нелегальных целей. Маисая утверждает, что по информации некоего достоверного источника (какого конкретно, он не называет), в июне 2025 года в одной из стран Персидского залива была заключена сделка: представители мексиканского картеля передали «Аль-Каиде» в Афганистане 880 миллионов долларов на закупку героина и опия, которые затем должны были перерабатываться в лабораториях Латинской Америки. Также шла речь о производстве новых видов наркотиков, которые затем должны были переправляться в Латинскую Америку и Европу, утверждает эксперт.

«Крупная партия опиума и героина перешла в руки представителей мексиканского наркокартеля. Этот опиум выращивается преимущественно в юго-западной зоне Афганистана и ранее процесс контролировался главой афганских талибов Хаджи Башаром Нурзаем. Это тот самый Нурзай, с помощью которого в 2014 году кандагарский наркокартель переправлял жидкий героин на территорию Грузии. Эту технологию разработала группа Нурзая — им удалось превратить рассыпной героин в жидкий. Затем жидкий героин был изъят на территории Грузии, при оперативном взаимодействии спецслужб или по агентурной информации. Груз весил до 3 тонн», — напоминает Маисая.

Между тем после того, как президент США Дональд Трамп объявил войну мексиканским картелям, они пытаются «обзавестись влиятельными, сильными союзниками и ищут новые пути» из Азии в Европу.

«Фактически, Средний коридор может превратиться в серую зону — то есть не только для перевозки грузов, но и стать своего рода чёрной транзитной зоной, что представляет большую опасность. Кроме того, есть информация, что главное разведывательное управление Талибана намерено создать резиденции на Кавказе. Они уже создали их на Северном Кавказе, планируют сделать это и в Казахстане – главном транзитном узле, через который проходят все грузы из Китая в Европу. Основная зона среднего коридора — Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, и, естественно, может начаться незаконная контрабанда оружия и перемещение джихадистов. Не исключаю, что при подписании вашингтонского соглашения администрация Трампа могла учитывать эту угрозу в варианте с Зангезурским коридором, и поэтому для предотвращения этой угрозы коридор должен быть передан под контроль американцев», — говорит эксперт.

Один из немногих способов не допустить превращения Грузии в часть такого незаконного «транзитного коридора» - это сотрудничество и координация действий с международными партнёрами.

«Необходимо создать единый антитеррористический координационный центр или комитет. На фоне такой геостратегически напряжённой ситуации антизападная риторика и ухудшение отношений с Западом напрямую влияют на нашу национальную безопасность. На кого мы надеемся? Необходимо тесное сотрудничество с Америкой и Турцией», - сказал Вахтанг Маисая в интервью изданию.

22-летняя украинская фехтовальщица Влада Харькова рассказала о чемпионате мира в Грузии, на котором она завоевала золотую медаль. Девушка вспомнила события, развивавшиеся в тот момент в стране, когда стало известно, что до участия в соревновании допущены российские спортсмены в Тбилиси у дворца спорта прошла акция протеста под лозунгом «17 российских солдат на родине Анцухелидзе».

«Я узнала о протесте грузин из Instagram, поскольку на тот момент уже уехала из Тбилиси, но, находясь в этой стране, я чувствовала поддержку грузин на все 100%. Простые люди, организаторы соревнований, хлопали в ладоши и выражали множество жестов поддержки. Я чувствовала эту дикую энергию грузин. Были моменты, когда мы ехали в такси, и водители такси говорили, что слышали о допуске россиян на турнир, что было очень постыдно и печально, и говорили нам много слов поддержки», — цитирует Харькову спортивный портал sportall.

Напомним, 23 июля Харькова завоевала золото в индивидуальной шпаге, а на церемонии награждения в знак протеста ушла с пьедестала из-за российского спортсмена Кирилла Бородачева, взявшего серебро в рапире.

