Адвокаты просят присвоить статус инвалидности Мзие Амаглобели из-за проблем со зрением

14 ноября, в Кутаисском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы одного из основателей изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Адвокаты осужденной в апелляционной жалобе просят отменить приговор судьи Батумского городского суда Нино Намешвили и вынести оправдательный приговор.

На прошедшем судебном заседании адвокат Майя Мцариашвили заявила, что Мзии Амаглобели полагается присвоить статус инвалидности из-за проблем со зрением и уже обратилась в Пенитенциарную службу с соответствующим письмом для завершения необходимых процедур.

«До ареста она [Мзия Амаглобели] могла видеть на 90%, а сейчас зрение сократилась до 10%. Представляете? Кто за это отвечает?» — заявила адвокат Майя Мцариашвили после окончания судебного заседания.

На нем прокурор Торнике Гогешвили заявил, что главное требование стороны обвинения – назначить наказание, предусмотренное предъявленным изначально обвинением, предусматривающее лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, по статье 353 УК Грузии «нападение на сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей». Гогешвили настаивает – не имеет значения, какие травмы получил потерпевший, сотрудник полиции Ираклий Дгебуадзе, которому Мзия Амаглобели нанесла пощёчину.