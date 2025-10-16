Действующего председателя ОБСЕ оштрафовали в Тбилиси за незаконное перекрытие дороги

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен оштрафована за незаконное перекрытие дороги в Тбилиси. Об этом изначально сообщили проправительственные телеканалы Грузии, ссылаясь на МВД. Штраф, выписанный Валтонен за посещение акции протеста на столичном проспекте Руставели – 5000 лари.

Элина Валтонен прибыла в Грузию 14 октября в рамках регионального турне. В этот же день она сначала встретилась с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, которой выразила сожаление в связи с задержаниями политических оппонентов «Грузинской мечты» и активистов, а позже побывала на митинге в Тбилиси, на котором поговорила с участниками протестов.

На следующий день грузинское правительство сообщило об отмене ранее запланированной встречи грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с Элиной Валтонен:

«В связи со вчерашним участием в незаконном митинге и распространением ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорилось в заявлении.

Валтонен, между тем, в разговоре с финскими СМИ сообщила, что встреча была отменена по инициативе стороны Финляндии в связи с изменением графика, о чём грузинская сторона была уведомлена 14 октября. Валтонен покинула Грузию раньше запланированного срока, чтобы провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.