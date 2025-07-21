Американская певица Патти Смит на концерте в Праге выступила в поддержку Радио Свобода. Об этом сообщает канал «Настоящее время».

Перед исполнением песни People Have the Power («У людей есть сила») Смит сделала паузу и объявила, что посвящает её президенту Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивену Капусу и всем его сотрудникам. В Праге расположен головной офис медиакорпорации.

Певица высоко оценила работу РСЕ/РС и других «общественных институтов», подчеркнув их роль в распространении «важной информации жителям отдаленных районов по всему миру».

Она также выразила сожаление по поводу попыток нынешней администрации в Белом доме прекратить финансирование Радио Свобода.

«Мы должны продолжать бороться, мы должны помогать друг другу», – добавила она.