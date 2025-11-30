В Тбилиси ответили на сообщения о предполагаемых терминалах связи РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии прокомментировала сообщения, распространённые в соцсетях, о возможном наличии сетей терминалов специальной защищённой связи российской армии на территории Грузии.

Эта информация основывалась на публикации Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Ведомство опубликовало карту, на которой, наряду с линией фронта, были обозначены локации на африканском континенте и в Грузии.

При этом никаких разъяснений не последовало. Ряд пользователей соцсетей предположил, что речь может идти об оккупированных территориях Грузии – самопровозглашённых республиках Абхазия и Южная Осетия.

В ГУР Украины заявили, что «после длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении».

Согласно заявлению СГБ Грузии, после вчерашнего дня на различных медиаплатформах, а также со стороны отдельных активистов, «кампанийно распространяется некорректная информация, будто бы, согласно материалам украинской разведки, на территории Грузии существуют сети специальных терминалов безопасной связи Вооружённых сил Российской Федерации».

Ведомство также отметило, что ни один представитель упомянутых медиаплатформ до настоящего времени не обращался в СГБ.

«Со своей стороны, мы не получали никакой подобной информации от Службы внешней разведки Украины. <...> Размещённая вместе с заявлением фотография с обозначенной локацией оставила пространство для неправильной интерпретации распространённой ими информации в отношении Грузии. Мы проактивно пытаемся выяснить, чем было обусловлено распространение материала, отличающегося от их же заявления, что позволило отдельным группам в Грузии вести ложную и антигосударственную кампанию», – заявили в СГБ.