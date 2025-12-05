СГБ допрашивает экс-чиновников МВД Грузии

В Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) прошли допросы бывших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел (МВД). Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на СГБ, в связи с сюжетом Би-би-си, в котором говорилось о возможном использовании вещества «камит» при разгоне демонстрантов в 2024 году, 5 декабря был допрошен экс-глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Позже стало известно, что Служба госбезопасности также допросила бывшего начальника Департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, по прозвищу «Хареба».

Между тем, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости привлечь к ответственности респондентов Би-би-си, «которые участвовали в распространении этой лжи».

«Всем прекрасно стало ясно, что в 2009 году было приобретено конкретное вещество, которое и было использовано. Что это было за вещество – об этом, вероятно, расскажет следствие. Ничего скандального здесь нет», – отметил Кобахидзе.

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».

Служба государственной безопасности после публикации журналистского расследования Би-би-си начала расследование, цель которого – «детально установить, на какой информации основывались интервью людей, использованные Би-би-си как источник распространённых сведений, какие данные они озвучили и насколько релевантной может быть эта информация». Расследование начато по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности.