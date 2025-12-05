Андрей Бабиш отказался от Agrofert ради поста премьера Чехии

Лидер победившего на парламентских выборах в Чехии движения ANO Андрей Бабиш объявил о внешнем управлении своей долей в крупнейшем в стране концерне Agrofert. Им владеют связанные с Бабишем и его семьёй трастовые фонды.

Решение принято для устранения конфликта интересов, мешавшего его назначению премьер-министром.

«Я решил сделать шаг, о котором никогда не думал. Я решил необратимо отказаться от компании Agrofert, с которой у меня больше никогда не будет ничего общего»,— заявил Бабиш в видеообращении в соцсети Х.

По словам Бабиша, акциями Agrofert будет управлять независимое доверительное лицо через траст, а его деятельность проконтролирует независимый юрист. Эти лица не будут связаны ни с Бабишем, ни с его семьёй, ни с холдингом. Лидер ANO подчеркнул, что не сможет вернуть акции даже после ухода из политики — они перейдут по наследству его детям.

Президент Чехии Петр Павел одобрил это решение и сообщил, что назначит Бабиша премьер-министром 9 декабря. «Я ценю ясность и понятность, с которыми Андрей Бабиш выполнил наше соглашение и публично объявил о способе разрешения своего конфликта интересов», — отметил Павел.

По данным Forbes, состояние 71-летнего Бабиша превышает четыре миллиарда долларов. Он входит в десятку богатейших людей Чехии. Помимо Agrofert, ему принадлежит медиахолдинг MAFRA, издающий чешскую версию Metro, Mladá fronta Dnes и Lidové noviny.

Бабиш уже был премьер-министром. Последние четыре года он провёл в оппозиции. В коалицию с ANO, как и ожидалось, вошли две правопопулистские партии — «Свобода и прямая демократия» во главе с Томио Окамурой, построившая кампанию на критике миграции, в том числе с территории Украины, и «Автомобилисты для себя», выступающая против так называемой зелёной повестки.

В проекте программы коалиции говорится, что новое правительство Чехии отвергнет попытки создания общеевропейской армии. Также в нём сказано о расширении сотрудничества с такими странами, как Словакия и Венгрия. В то же время, в документе не говорится о возможности выхода из НАТО или ЕС или о прекращении поддержки Украины.