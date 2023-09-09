Байден прибыл в Дели для переговоров с Моди перед саммитом G20

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу вечером в Дели для участия в саммите «Большой двадцатки», который открывается в субботу 8 сентября. У Байдена запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.



Предыдущие переговоры Байдена и Моди прошли в июне, когда премьер-министр Индии нанес государственный визит в Белый дом. Ожидается, что теперь оба лидера обсудят прогресс по ряду соглашений, достигнутых в июне, включая сделку по разрешению компании General Electric производить реактивные двигатели в Индии для индийских военных самолетов.



Доступ прессы к этой встрече ограничен, сообщает Reuters из Дели.



Хотя США и Индия не заключали договор о союзе, Вашингтон хотел бы видеть Дели в качестве стратегического противовеса Китаю.



Финансирование из фондов Всемирного банка и гарантии поддержки со стороны США станут аргументами, с помощью которых Байден надеется убедить быстрорастущие экономики стран Африки, Латинской Америки и Азии в существовании альтернативы китайскому проекту «Один пояс, один путь». В рамках этого проекта развивающиеся страны уже получили от Пекина миллиарды долларов, превратившись в должников Китая, отмечает «Голос Америки».



После саммита G20 Байден посетит Вьетнам, а в понедельник вернется в Соединенные Штаты.