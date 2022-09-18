BBC: В Польше десятки россиян не могут продлить вид на жительство

Несколько десятков российских граждан, приехавших в Польшу до войны, не смогли получить или продлить вид на жительство. Причину отказа им не объяснили, сославшись на гриф «для служебного пользования». Об сообщает русская служба Би-би-си.

Собеседникам издания пришли письма с оповещением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.

В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать заявление в суд на апелляцию. На время рассмотрения дела можно оставаться в Польше.

В 2021 году, по данным Би-би-си, в стране было 6,3 тысячи отказов россиянам в ВНЖ и ПМЖ. С начала военного 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – уже 663.



По словам юристов, отказ в продлении или выдачи ВНЖ на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.