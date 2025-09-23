С 1 ноября 2025 года изображение Арарата больше не будет частью штампа, подтверждающего в паспорте пересечение армянской границы. Правительство Армении приняло это решение 11 сентября, однако острые споры по этому вопросу продолжаются до сих пор.

Гора Арарат высотой 5100 метров, расположенная на территории современной Турции, является важным национальным символом для армян. Она связана с восприятием национальной идентичности и тяжёлого исторического прошлого. Арарат изображен на государственных гербах Первой, Второй и Третьей республик Армении.

«Арарат» — название армянских алкогольных напитков, сигарет, знаменитый футбольный клуб страны — ереванский «Арарат». Кроме того, Арарат — одно из популярных мужских имён в Армении. Однако, несмотря на всё это, сама гора Арарат находится не на территории Армении, а по ту сторону границы — в Турции.

Решение правительства Армении от 11 сентября вызвало острую полемику в стране. Многие оппоненты власти не сомневаются, что неслучайно это решение последовало после подписания соглашения между Арменией и близким союзником Турции — Азербайджаном, направленного на прекращение многолетнего противостояния.

По утверждению критиков, это — очередная уступка со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках попыток нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. Оппозиционный политик Сейран Оганян заявил, что исключение Арарата из пограничных штампов делается в угоду Анкаре.

Анкара и Баку действительно на протяжении долгого времени выражали протест против изображения Арарата на гербе Армении и других официальных государственных символах, считая их территориальными претензиями.



Решение правительства Армении, которое вступит в силу с 1 ноября, премьер-министр Никол Пашинян оправдал следующим аргументом:

«Наша задача — принимать такие решения, которые обеспечат безопасность нашей страны не только в рамках сегодняшних законных границ, но и на протяжении столетий».

«Армянские дети не знают, что Арарат находится в Турции»

Поясняя решение об изменении пограничного штампа, премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнил, как встречаясь с детьми, обнаружил, что они не знают, что гора Арарат находится в другой стране — в Турции.



«Я подошёл к детям, собравшимся у костра, и спросил: «Какая самая высокая гора в Армении?» 70% детей ответили, что это Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Многие, кто общается с нами, армянами, тоже этого не знают, потому что мы так говорим. Потом они узнают правду и удивлённо спрашивают: «Разве Арарат не находится в Республике Армения?» Представьте, что о нас подумают», — цитирует слова Никол Пашиняна агентство Armenpress.

Премьер-министр Армении категорически отвергает, что решение было принято под давлением Турции. Более того, Пашинян утверждает, что тема Арарата вообще не обсуждалась в ходе переговоров между Арменией и Турцией. По его словам, решение изменить дизайн штампа — инициатива Армении.

«Для обеспечения долгосрочного существования государства армяне сами должны признать территориальную целостность и суверенитет страны в её международно-признанных границах. Армения должна быть ответственным партнёром и жить в рамках принятых законов», — заявил Никол Пашинян.

21 сентября, в День национальной независимости Армении, президент Армении Ваагн Хачатурян также высказался о важности отношений, основанных на взаимном уважении с соседними странами:

«Сегодня самая важная и актуальная задача, стоящая перед нашей страной, — это мир. Мир не как кратковременная пауза или хрупкое соглашение, а как стабильная и прочная основа для построения будущего Армении. <…> Установление мира в регионе означает новый уровень отношений с соседями, возможность жить в добрососедстве, открытие границ и появление новых перспектив. Мы осознаём, что это нелёгкий путь, но только он может обеспечить развитие нашей страны и процветающую, достойную жизнь для её граждан».



В обращении, опубликованном в социальных сетях по случаю Дня независимости Армении, Никол Пашинян подробно рассказал о создании Четвёртой Республики. Исходя из духа обращения, очевидно, что в символике Четвёртой Республики не будет места для Арарата.

«Блокада, война, экономический спад и рост эмиграции помешали мечте референдума по независимости стать реальностью в Третьей Республике», — пишет Пашинян в обращении, опубликованном на Facebook.

«Однако даже в самые трудные и трагические дни, через которые прошла Третья Республика, эта мечта, хотя и угасала, никогда не исчезала из глаз, умов и сердец наших граждан. После установления мира 8 августа 2025 года Республика Армения вновь наполнилась этой мечтой, и наша обязанность — сначала сохранить её, а затем превратить в реальность. Пройдя через страдания и жертвы, сегодня мы достигли этой точки, и именно в этом заключается цель создания Четвёртой Республики: никогда больше не упустить возможность осуществить мечту. Независимая, суверенная, демократическая, мирная, безопасная, развивающаяся, свободная и счастливая Армения нуждается в нашей заботе, как новорождённый ребёнок. И мы все, дорогие люди, дорогие граждане Республики Армения, должны быть для неё отцами и матерями. Мы должны быть отцами и матерями для самих себя, осознавая, что в первом квартале XXI века наша судьба действительно в наших руках и мы никогда не должны её упустить».

«Отказ от идентичности?»

Однако заявления Никола Пашиняна никак не смягчили недовольство тех граждан, для которых Арарат одновременно символ родины армянского народа и символ трагедии XX века.

«Я категорически против», — сказала жительница Еревана в интервью армянской службе Радио Свобода, — «Гора Арарат — символ Армении».



Заснеженные вершины Арарата видны практически из всех точек Еревана и величественно возвышаются над городом.

«Гора Арарат ежедневно наполняет меня вдохновением», — говорит ещё одна жительница Еревана. «Это символ, который всегда будет со мной».

Армянский оппозиционный политик, бывший посол Армении в Ватикане (2013–2018), Михаил Минасян считает, что отказ от Арарата равносилен смене идентичности.

«На протяжении тысячелетий Арарат был и остаётся самой известной горой человечества. Библейская гора — самый узнаваемый символ надежды и новой жизни. Немногие знают, что мир воспринимает Арарат именно так, как он виден с территории современной Армении. Глобальное восприятие Арарата имеет армянскую перспективу. Арарат — наша первая и выигранная битва с реальностью, наш первый географический вызов: де-юре гора находится за пределами наших границ, но де-факто она наша. Арарат — это символ, который кричит, что мы библейский этнос. Арарат — символ нашей независимости: он изображён на гербах всех наших республик. Акоп Кожоян и Александр Таманян разместили Арарат на гербе Первой Республики. Кожоян и Мартирос Сарьян изобразили его и в центре герба Советской Армении. Арарат также виден на гербе нынешней Республики», — написал Михаил Минасян.

Краткая история вражды

С 1990-х годов Турция держит границу с Арменией закрытой, что, по мнению экспертов, негативно влияет на торговые отношения и экономическое развитие Армении.

В августе 2025 года Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию при посредничестве США, целью которой является окончательное подписание мирного договора.

Вражда между Арменией и Азербайджаном после распада Советского Союза переросла в полномасштабную войну. В 1990-х годах Ереван и Баку боролись из-за Карабаха — территории, населённой армянами, но юридически являвшейся частью советского Азербайджана. Война, унесшая около 30 000 жизней, привела к тому, что Карабах остался под контролем армян. Многочисленные дипломатические усилия не дали результата.

Во время 44-дневной войны 2020 года, в которой с обеих сторон погибло около 7 000 военнослужащих, Азербайджан вернул под свой контроль большую часть территорий. Еще через три года Азербайджан вновь начал военную операцию, в результате которой полностью восстановил контроль над Карабахом, который покинули более 100 000 армян.

После окончания войны стороны приступили к демаркации и делимитации границы. Армения также может изменить Конституцию. В её преамбуле упоминается Декларация независимости, принятая 23 августа 1990 года, в которой, в свою очередь, говорится о «объединении Армении и Нагорно-Карабахского региона на основе совместного соглашения». Кроме того, согласно статье 11 этой декларации, Республика Армения поддерживает «международное признание геноцида 1915 года Османской империей и в Западной Армении». Пашинян ранее сказал, что международное признание геноцида армян уже не входит во внешнеполитические приоритеты страны.

Оппозиция Армении резко критикует «капитулянтские» шаги правительства и требует отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Однако массовые уличные протесты, прошедшие в 2024 году, не дали результата. Пашинян утверждает, что усилия его правительства по установлению устойчивого мира в Армении пользуются широкой поддержкой общества.

