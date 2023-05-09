ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим санкции

Европейский союз обсуждает запрет на вход в свои порты судам, которые пытаются обойти ограничения в отношении российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС из 11-го пакета санкций.

Еврокомиссия сослалась на «резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков» со стороны судов, которые пытаются обойти ценовой потолок и запрет на импорт российской нефти в ЕС. Как пишет Bloomberg, в документе предлагается запретить доступ в европейские порты для судов, которые подозреваются или будут уличены в нарушении санкций путем перевалки нефти с судна на судно.

В публикации отмечается, что Россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и стран «Большой семерки». В декабре прошлого года газета Financial Times сообщала о создании «теневого флота» из более чем 100 устаревающих танкеров.

По данным Bloomberg, также в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз предложил вводить ограничения против судов, отключающих навигационные системы.

Ранее 8 мая стало известно, что Еврокомиссия уже направила странам-членам ЕС предложения по новому пакету санкций в отношении России.