Бывшие сотрудники спецслужб Израиля просят Трампа остановить войну в Газе

Более 550 бывших высокопоставленных сотрудников израильских спецслужб, включая экс-глав разведки «Моссад» и общей службы безопасности «Шабак», обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу с призывом повлиять на правительство Биньямина Нетаньяху и добиться прекращения войны в секторе Газа.

«С нашей профессиональной точки зрения, ХАМАС больше не представляет стратегической угрозы для Израиля», — говорится в письме, которое цитирует AFP.

Бывший глава «Шабак» Ами Айалон, выступивший с видеозаявлением, отметил: «Сначала это была справедливая оборонительная война. Но когда мы достигли всех военных целей, она перестала быть таковой». По его словам, продолжающийся почти 23 месяца конфликт «приводит к потере как безопасности, так и идентичности Государства Израиль».

Среди подписавших письмо — три бывших главы «Моссада»: Тамир Пардо, Эфраим Халеви и Дани Ятом; пять экс-руководителей «Шабака»: Ами Айалон, Надав Аргаман, Йорам Коэн, Яаков Пери и Карми Гилон; а также бывшие начальники Генштаба ЦАХАЛа, включая экс-премьера Эхуда Барака, бывшего министра обороны Моше Яалона и генерала Дана Халуца.

В письме утверждается, что армия Израиля уже выполнила достижимые силой цели: ликвидировала военную инфраструктуру ХАМАС и устранила его управление в Газе. «Третья и важнейшая цель — возвращение всех заложников — может быть достигнута только посредством соглашения», — подчеркивается в обращении. «Преследование оставшихся лидеров ХАМАС можно продолжить и позже», — отмечают авторы письма.

По их мнению, Трамп обладает авторитетом среди израильтян и может повлиять на Нетаньяху. После прекращения огня, считают они, бывший президент США сможет содействовать формированию региональной коалиции и реструктуризации Палестинской автономии, которая могла бы взять на себя управление сектором Газа вместо ХАМАС — радикальной палестинской группировки, признанной в США и ЕС террористической организацией.

Международное давление на Израиль усиливается с каждым днём. Всё чаще звучат призывы к прекращению огня, которое позволило бы вернуть удерживаемых ХАМАС израильских заложников и обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу. Одновременно часть израильских политиков, включая министров из правящей коалиции, настаивают на продолжении наступления и возможной оккупации части или всего сектора Газа.