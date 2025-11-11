Cенат США принял законопроект, который прекратит шатдаун

В понедельник вечером Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект, предусматривающий финансирование федерального правительства. После его ожидаемого одобрения Палатой представителей в среду будет возобновлено финансирование деятельности государственных учреждений, приостановленное 41 день назад.

За законопроект проголосовало 60 сенаторов, включая 8 сенаторов-демократов, которые пошли на этот шаг в ответ на обещание руководства Республиканской партии в Конгрессе провести в декабре голосование по вопросу о продлении субсидий для американцев, приобретающих субсидированную государством медицинскую страховку в рамках закона, принятого в президентство Барака Обамы. Противостояние в Конгрессе, которое привело к так называемому шатдауну, прекращению финансирования правительственных служб, было вызвано требованием демократов включить в расходные статьи бюджета средства на продление субсидий, действие которых заканчивается в нынешнем году. Сокращение субсидий приведет к резкому подъему цен страхования потенциально для 20 миллионов американцев.

Нынешний шатдаун стал рекордным по продолжительности в истории Соединенных Штатов. В последнее время его последствия стали ощутимыми для многих в Америке. Были резка сокращена продовольственная помощь малообеспеченным американцам, выплата зарплат работникам большинства государственных учреждений была приостановлена, федеральное управление гражданской авиации потребовало от авиакомпаний сократить число полетов из-за дефицита авиадиспетчеров.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил надежду на возобновление финансирования правительства в ближайшие дни. «У нас есть поддержка достаточного числа демократов, и мы откроем нашу страну», заявил он в интервью CNN.