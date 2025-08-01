Число погибших в результате атаки на Киев продолжает расти

За ночь спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Святошинском районе Киева тела еще более десяти погибших, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общее число погибших в результате российской атаки на город в ночь на 31 июля выросло до 28, среди них – трое детей. Еще 159 человек пострадали, в том числе 16 детей.

За сутки с места проведения работ было вывезено более двух тысяч тонн обломков. По данным МВД Украины, на утро пятницы спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 31 июля Украину атаковали более 300 дронов – основной целью удара был Киев. В Святошинском районе города был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Также разрушения были зафиксированы в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.

1 августа в Киеве объявлено днем траура в память о жертвах российской атаки.