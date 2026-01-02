Дональд Трамп выразил поддержку иранским протестующим

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку иранским демонстрантам, которые уже несколько дней продолжают протесты на фоне экономического кризиса и жёсткого подавления со стороны сил безопасности. Акции начались 28 декабря в Тегеране из-за обвала курса риала и инфляции, достигшей 52%. Позднее протесты распространились и на другие регионы страны, сообщает Иранская служба Радио Свобода Радио Фарда.

По данным государственных СМИ и международных правозащитных организаций, к 1 января в ходе столкновений погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения.

Как сообщает агентство Tasnim, только в Тегеране задержаны не менее 30 человек за «нарушение общественного порядка», аресты прошли и в других регионах. В соцсетях сообщалось о закрытии рынков в столице и выходе торговцев на улицы из-за инфляции и падения курса валюты.

Связанные с правительством агентства возложили ответственность за насилие на протестующих. Иранские власти эти сообщения официально не подтвердили, Радио Фарда не смогло независимо проверить информацию.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, Соединённые Штаты придут им на помощь», — написал в Трамп в Truth Social.

В комментарии Радио Фарда представитель Госдепартамента США заявил, что «протесты отражают понятный гнев иранского народа по поводу неудач и оправданий своего правительства». В заявлении также говорится, что иранский режим «продолжает растрачивать богатства Ирана на спонсирование терроризма по всему миру и угнетение иранского народа, который хочет и заслуживает лучшей жизни». «Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим», — подчеркнули в Госдепартаменте.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что вмешательство США «дестабилизирует весь регион и уничтожит американские интересы», подчеркнув, что Трамп «начал эту авантюру» и должен «обратить внимание на безопасность своих солдат».

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани добавил, что «любая чужая рука, приближающаяся к безопасности Ирана, будет отсечена».

Одновременно появились сообщения о передвижениях иранских ракетных войск вблизи Персидского залива рядом с американскими базами, но официального подтверждения им нет.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал «законные требования» граждан и призвал власти смягчить экономические трудности. «С исламской точки зрения, если мы не решим вопрос о средствах к существованию людей, мы окажемся в аду», — заявил он по государственному телевидению. При этом силовые структуры пообещали занять «твёрдую» позицию против протестующих и тех, кто, по их словам, использует ситуацию для создания хаоса.

Нынешние протесты, по словам наблюдателей, стали самым серьёзным вызовом иранским властям со времён движения «Женщины, жизнь, свобода» после смерти Махсы Амини в 2022 году. Она умерла после задержания так называемой полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.



