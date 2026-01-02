В Швейцарии объявлен пятидневный траур после пожара с десятками жертв

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по жертвам пожара в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Альпах, заявил президент конфедерации Ги Пармелен.

В результате пожара в ночь на 1 января погибли около 40 человек, более 115 получили серьезные ожоги, передаёт Reuters. На то, чтобы назвать окончательное число пострадавших и погибших, может уйти несколько дней, сообщили местные власти.

«Первоочередная задача — назвать имена всех погибших», — отметил мэр Кран-Монтаны Николя Феро на пресс-конференции в четверг вечером.

Родители пропавших без вести подростков и иностранные посольства пытаются выяснить, не оказались ли их граждане среди погибших и пострадавших. Как сообщил глава правительства кантона Вале Матиас Рейнар, сейчас эксперты изучают ДНК тел.

В четверг вечером сотни людей возложили цветы и зажгли свечи на импровизированном алтаре в конце дороги, ведущей к оцепленном полицией бару.

Газета Le Nouvelliste и радиостанция Rhône FM сообщали о том, что многие получили тяжелые ожоги, а местные больницы переполнены. Глава службы безопасности кантона Вале Стефан Ганзер говорил о том, что среди жертв есть граждане других стран. Многие из пострадавших — подростки и молодые люди от 20 до 29 лет.

Следователи уже заявили, что признаков терроризма или умышленного поджога нет. Rhône FM и Blick писали, что причиной возгорания могла стать пиротехника.

О том, что из-за бенгальских огней загорелся потолок бара, свидетельствуют и видео с момента начала пожара, отмечает Reuters. Один из собеседников агентства рассказал, что пламя распространилось очень быстро.

Очевидцы сообщали, что люди в панике пытались выбраться из подвального ночного клуба по узкой лестнице и через небольшой дверной проем. Некоторые разбивали окна. Следователи заявили, что проверят соблюдение протоколов пожарной безопасности. Максимальная вместимость бара составляла около 300 человек.

Кран-Монтана – город в Альпах, известный не только как популярное место для лыжников, но и для любителей гольфа. Пожар в Le Constellation называют крупнейшей в истории современной Швейцарии трагедией.