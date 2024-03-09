Две компании попали под санкции США за поддержку ЧВК «Вагнер»

Минфин США ввел санкции против двух компаний за их содействие ЧВК «Вагнер» в Африке.

Под ограничения попали компания из Центральноафриканской Республики Bois Rouge SARLU и российское ООО «Брокер эксперт». Они, как утверждает ведомство, «содействовали вредоносной деятельности России в ЦАР». Американские активы обеих компаний заморожены, сотрудничество с ними запрещено под угрозой вторичных санкций.

По сведениям США, лесопромышленная компания Bois Rouge SARLU заключила концессию на добычу природных ресурсов в обмен на услуги, которые ЧВК «Вагнер» предоставляла властям ЦАР. С тех пор компания экспортирует тропические породы древесины в Китай, на Ближний Восток, в Европу и Центральную Азию.

«Брокер эксперт» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге поставлял товары нескольким связанным с ЧВК «Вагнер» компаниям в Африке, в том числе Bois Rouge SARLU.

«Россия пыталась использовать эти компании, чтобы получить дополнительные доходы из-за рубежа и продвинуть свои интересы в Африке – часто в ущерб принимающим странам, их институтам и гражданам», – заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. Он добавил, что США «по-прежнему нацелены на разрушение сетей, которые обеспечивают незаконную и дестабилизирующую деятельность России в Африке».