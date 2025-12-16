В Подмосковье школьник напал с ножом на учеников, один ребёнок погиб

В Успенской школе в подмосковном поселке Горки-2 подросток напал с ножом на учеников. Первыми об этом сообщили связанные с российскими силовиками телеграм-каналы Baza, «112» и SHOT, а также госагентство РИА Новости.

Издание Msk1. ru со ссылкой на министерство информации и молодежной политики Подмосковья написало, что один из школьников погиб.

Позднее Следственный комитет подтвердил гибель одного ребенка и ранение охранника. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и убийстве.

МВД уточнило, что школьник ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ранил 10-летнего мальчика, который затем скончался. Нападавший задержан.

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы написал, что ранены несколько человек. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова подтвердила, что после нападения есть пострадавшие, не уточнив их количество.

Baza опубликовала фотографии школьника, напавшего на школу. Утверждается, что ему 15 лет. Подросток сфотографировал свою каску, на которой написаны лозунги праворадикальных организаций, а также Sygaown – название инцидента в Баффало, когда местный житель убил 10 темнокожих американцев.

Также он сфотографировался в жилете с символом Коловрат – в похожем ходил нападавший на мечети Крайстчерч в Новой Зеландии в 2019 году. Во время нападения школьник в Одинцово был в футболке с надписью No Lives Matter – так называется неофициальная организация, которая выступает за уничтожение человечества.

Нападавший снимал свои действия на видео и публиковал в телеграм-канал. На видео он встречает учительницу с группой детей и спрашивает, кто они по национальности. Он объясняет, что ищет «темную такую» учительницу. По данным Baza, он мог искать учительницу математики, на которую собирался напасть.

Перед нападением школьник разослал одноклассникам манифест, в котором выступил против «евреев, мусульман и либералов», сообщают «Осторожно, новости». По данным издания, подросток в течение полутора лет переписывался в праворадикальных чатах, где оправдывал насилие против мусульман.

Это второе нападение на школу в России за последние два дня. 15 декабря в Петербурге ученик 9 класса ранил учительницу ножом в школе №191. Учительницу увезли в больницу с ранением в спину. МВД сообщило, что причиной нападения стала плохая оценка. Школьник попытался покончить с собой, он также госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.