Джо Байден: «Швеция и Финляндия сделают НАТО сильнее»

Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России Игорь Зеленский, как выяснили Настоящее Время совместно с «Медузой» и центром «Досье», уже несколько лет фактически состоит в браке с младшей дочерью президента РФ Владимира Путина – Катериной Тихоновой.

В опубликованном накануне журналистском расследовании указано, что Игорь Зеленский родился в 1969 году в станице Лабинск Краснодарского края, но детство провел в Грузии. Занимался легкой атлетикой, затем поступил в Тбилисское хореографическое училище.

В Тбилиси его учил танцевать Вахтанг Чабукиани – выдающийся артист советского и грузинского балета, партнер знаменитой балерины Галины Улановой.

«В 17 лет Зеленский, уже считавшийся главным дарованием грузинского балета, попал в хореографическое училище, Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. А когда ему еще не было 20, оказался солистом Мариинского театра», – сказано в статье.

Игорь Зеленский очень любит Грузию, рассказала грузинской службе Радио Свобода балерина Лали Канделаки.

«Он вырос здесь, окончил хореографическое училище. Конечно, знает язык. Когда приезжает, говорит по-грузински. Очень хорошо относится к Грузии, всегда её любил», – сказала Канделаки.

Вместе с Зеленским учился Гела Пазуашвили – ныне специалист Тбилисского театра оперы и балета.

«Мы дружили, он был хорошим танцором и хорошим человеком. В Тбилиси жил в районе Вазисубани. Очень старался и выучил грузинский язык, говорил на чистом грузинском. Был веселым, в хороших отношениях со всеми. После окончания учебы вместе с семьей уехал в Петербург», – рассказывает Пазуашвили.

Как сказано в журналистском расследовании Настоящего Времени, «Медузы» и центра «Досье», в 1990-м 21-летний Зеленский выиграл Гран-при международного конкурса артистов балета в Париже и стал солистом труппы Баланчина в Нью-Йорке. Позже Зеленского начали приглашать в европейские театры.

Начав карьеру с Мариинского театра, будущий балетмейстер танцевал в Немецкой опере в Берлине, в Королевском театре в Лондоне, в Ла Скала в Милане – и в том самом Баварском театре в Мюнхене, который позже возглавил и из которого ушел после начала российского вторжения в Украину.

Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым дочь Путина Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.

Артист балета Игорь Зеленский и президент Украины Владимир Зеленский – просто однофамильцы, их семьи никак не связаны. Об этом рассказал авторам этого расследования брат танцовщика, предприниматель из Петербурга Олег Зеленский.