Франция передаст Украине бронемашины AMX-10 RC, которые могут быть классифицированы как тяжелый бронетранспортер или легкий колесный танк. Об этом сообщают агентство Reuters и украинские СМИ со ссылкой на не названного по имени французского чиновника, который рассказал журналистам о подробностях прошедшего в среду телефонного разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

По словам представителя Франции, это первый случай, когда в Украину будет поставлена бронетехника западного производства. Ранее страны НАТО поставляли Украине бронемашины и танки, однако речь шла о машинах советского производства.

Официально Елисейский дворец пока не комментировал результаты переговоров Макрона и Зеленского. Президент Украины написал в телеграме, что он поблагодарил Макрона за решение «передать Украине легкие танки», а также бронированные машины Bastion - о планах их поставки сообщалось ранее. Зеленский в своем сообщении назвал Макрона «другом» и отметил, что лидерство французского президента «приближает нашу победу».

AMX-10 имеют на вооружении пушку и пулемет. Они предназначаются на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой. Сколько их будет отправлено Украине - неясно; произведено их было несколько сот.

Руководство Украины неоднократно обращалось к странам НАТО с просьбой о поставках тяжелой бронетехники, включая танки, однако на данный момент Германия, США и другие страны не приняли решения о таких поставках.

Франция в прошлом году, после начала российского вторжения, поставила Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин утверждает, что был ранен в Донецкой области осколком снаряда именно этой установки. В среду стало известно, что Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком, попросив передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону и обвинив страны НАТО в «военных преступлениях».