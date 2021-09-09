Франция простилась с актером Жан-Полем Бельмондо

Во Франции простились с актером Жан-Полем Бельмондо. Он умер в понедельник на 89-м году жизни.

Траурная церемония прошла в Почётном дворе исторического Дома инвалидов. На ней, помимо родственников артиста, присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и члены правительства во главе с Жаном Кастексом. Мероприятие также посетил бывший президент Франсуа Олланд.

Макрон в своем выступлении назвал Бельмондо «героем, прожившим тысячи жизней». После речи президента прозвучал гимн Франции.

Как сообщают СМИ, похороны пройдут в пятницу, 10 сентября, в семейном кругу.

За свою карьеру Жан-Поль Бельмондо снялся в 80 фильмах. Дебютировал он в 1956 году в короткометражном фильме «Мольер». В 1960 году известность актеру принесла роль молодого преступника Мишеля Пуакара в картине Годара «На последнем дыхании». Лента вошла в историю мирового кино.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и вернулся в кино только в 2008 году. Тогда он снялся в роли бездомного в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака». Картина была снята специально для артиста.

Последний раз на экранах Бельмондо появился в 2016 году в документальном фильме «Бельмондо глазами Бельмондо» о своей работе в кино и театре.