Генерал Суровикин, вероятно, снят с должности командующего ВКС

Генерал армии Сергей Суровикин, вероятно, снят с должности командующего Военно-космическими силами России. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов со ссылкой на секретный указ президента. При этом, по информации Венедиктова, Суровикин не уволен из армии, он остается в распоряжении Минобороны.

Источник РБК, «знакомый с ситуацией», сообщает, что освобождение генерала от должности связано с переходом на другую работу. «В настоящее время он в краткосрочном отпуске», - уточнил один из собеседников издания.

По данным журналистки Ксении Собчак, Сурокивин был уволен закрытым указом еще 18 августа. Официально такой документ опубликован не был. Но в нумерации публичных указов Владимира Путина за эти даты действительно есть брешь, заметили журналисты «Важных историй». 17 августа появился указ № 622 «О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации», а 18 августа - № 624 «О присвоении 14 истребительному авиационному полку почетного наименования». Что скрывается под документом №623- не известно.

О снятии генерала с должности сообщили и российские провоенные блогеры. «Рыбарь» пишет, что Суровикина сняли с должности практически сразу после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июле этого года.