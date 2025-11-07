«На данном этапе у Грузии нет пути в ЕС», — об этом на этой неделе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. На этой же неделе вышел отчет Еврокомиссии о расширении ЕС, в котором говорится, что Грузия «сейчас лишь номинально является страной-кандидатом». Грузинские власти раскритиковали выводы Брюсселя. Ну, а глава МИД Мака Бочоришвили пожаловалась на роль Украины в этом процессе. По ее словам, путь интеграции Грузии в ЕС и процесс получения статуса кандидата «сопровождались негативным отношением Украины — чтобы Грузия не получила статус кандидата». В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал грузинской стороне не обижаться на свое отражение в зеркале и искать причины собственных проблем не в Киеве, а в Тбилиси. Кто и что мешает Грузии на пути к ЕС — спросим у бывшего замминистра иностранных дел, который долгие годы занимался вопросами евроинтеграции, экс-посла страны в Дании и Исландии Гиги Гигиадзе.

— Батоно Гиги, в чем Киев провинился перед Тбилиси и почему удостоился отдельного внимания со стороны госпожи Бочоришвили?

— Вы знаете, ответить на этот вопрос мне будет очень сложно, потому что я не вижу никакого смысла в том, что она говорит, никакой логики в этом нет. Доклад Еврокомиссии касался Грузии. Это был очень негативный доклад. Такого отчета мы до сих пор никогда не видели. Я не могу вспомнить какую-либо другую страну, чтобы Еврокомиссия сделала такой доклад. С моей точки зрения, они сейчас ищут виновных на стороне. Они хотят обвинить любую страну, любых участников, кроме самих себя. Обвиняя Украину, я думаю, они преследуют гораздо большую цель. Всего несколько стран на нынешнем этапе обвиняют Украину в чем-то. Это, конечно же, Россия — страна-агрессор, это Венгрия. И сейчас к ним добавилась еще, как оказалось, так называемая министр иностранных дел Бочоришвили.

Я думаю, что тут явно видна политика России, то есть антиукраинская риторика прямо взята из России. Они просто повторяют то, что им говорит Россия.

Доклад сам по себе был настолько ужасным, что даже те люди, которые ожидали очень плохой доклад в этом году, были удивлены тому, что они увидели. То, что мы прочитали в этом докладе, превзошло все наши ожидания в смысле негативного развития событий.

— Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что критический доклад Еврокомиссии о расширении должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии. Вы видите некое отрезвление, судя по тому, что на этой неделе были выдвинуты новые обвинения против находящихся в заключении лидеров грузинской оппозиции?

Я не знаю, как сможет это так называемое правительство Грузии каким-либо способом исправить положение с Евросоюзом

— Я думаю, что такого оптимизма ожидать не следует, никакого отрезвления со стороны так называемого правительства Грузии не будет. Они вчера усугубили ситуацию, то есть эта система уже превращается в полную диктатуру. Они сейчас хотят оставить на гораздо дольшее время тех оппозиционных политиков, которые уже около 6 месяцев находятся в заключении. И этот оптимизм, я думаю, совершенно неоправдан, потому что они уже отрезали все пути назад, они уже давно прошли все точки невозврата, они уже пересекли все красные линии.

Я не знаю, как сможет это так называемое правительство Грузии каким-либо способом исправить положение с Евросоюзом. Тем более, что никакого желания с их стороны в этом направлении нет. Так что оптимизм совершенно необоснован господина Герчинского.

Я думаю, что, напротив, ситуация будет усугубляться, и это будет требовать гораздо более жесткой реакции со стороны Евросоюза.

— Телеканал «Формула» сообщает, что в деле фигурирует и имя Саломе Зурабишвили, пятого президента Грузии. Обвинения могут быть предъявлены и ей? Новая репрессивная инициатива «Грузинской мечты» — это попытка торга с Евросоюзом или окончательный разрыв с Западом?

— Я думаю, что на самом деле они хотят окончательно порвать все контакты с Западом. Они хотят окончательно остановить процесс евроинтеграции Грузии. Я думаю, что они к этому готовились очень давно, очень долго. Я не исключаю ничего. Я думаю, что обвинения будут предъявлены всем, кто был назван вчера. И этот цирк они будут продолжать столько времени, сколько позволит грузинское общество. Думаю, что они хотели тот результат получить, который мы увидели в докладе Еврокомиссии. И сейчас они по своей же программе продолжают разрушать все то, что было построено между Евросоюзом и Грузией в течение десятилетий. Это целенаправленная политика так называемого правительства, которая служит интересом только одной страны — России. Это страна-оккупант Грузии.

— Возвращаясь к Украине, согласно сообщению грузинских СМИ, в деле против грузинских оппозиционеров фигурирует и одно из обращений президента Зеленского. Мы пока не знаем, о каком именно обращении идет речь. Причем тут Зеленский?

Система продолжает принимать новые санкции, Иванишвили сейчас судит людей, которые уже находятся в заключении

— Я, честно говоря, тоже не знаю, что они имеют в виду. Президент Зеленский обращался к грузинскому народу с самого первого дня начала русской агрессии против Украины. Вы помните, в феврале 2022 года люди собрались перед зданием парламента, они прямо поддерживали Украину. Несколько раз Зеленский обращался к населению Грузии и благодарил всех, кто участвовал в этой акции. Эти люди выражали позицию нашей страны, потому что в то время правительство Грузии молчало. На самом деле не молчало, а было уже на стороне России, то есть они выбрали сторону России. Они не присоединились ни к одной санкции Евросоюза против России, они сразу же разделили ту позицию, которая была у России — что война закончится очень быстро победой России. То есть это было вопреки тем настроениям, которые были у населения Грузии. И в этот период я помню, президент Зеленский несколько раз обращался к населению Грузии и благодарил нас за прямую поддержку Украины и наших братьев-украинцев. Я не знаю, как они хотят это сейчас повернуть.

Мы должны исходить из того, что это продолжение русской пропаганды и дезинформации. Конечно же, они хотят каким-то образом сейчас включить в этот процесс Украину. Они хотят каким-то образом обвинить Украину в том, что на самом деле они виноваты в том докладе, который был представлен 4 ноября. То есть эта политическая партия сделала все, что было в ее силах для того, чтобы Грузия потеряла европейское будущее. Она сделала все, чтобы у нас это будущее еще очень долго не открылось. И реальность продолжает усугубляться. Система продолжает принимать новые санкции, Иванишвили сейчас судит людей, которые уже находятся в заключении. Я думаю, что этим все сказано.

И мне непонятно, каким образом будет сейчас возможно этот процесс как-нибудь развернуть. Эта политическая партия никогда не сможет исправить свои отношения с Евросоюзом. Она никогда не сможет делать шаг в правильном направлении к Евросоюзу, к Европе, к европейской цивилизации. Все эти 13 лет они занимались только тем, что разрушали все контакты, которые наша страна имела с Евросоюзом, со странами Евросоюза, с нашими традиционными партнерами, с нашими друзьями. Они сделали все для того, чтобы наступила та реальность, в которой мы сейчас находимся. Абсолютная стагнация. И не только стагнация, мы движемся назад и это было в докладе. Мы не только не рассматриваемся уже как кандидат. На самом деле ситуация гораздо хуже. Грузия теряет все то, что мы накапливали в течение последних десятилетий. К сожалению, я не вижу в данный момент, как при этом так называемом правительстве этот процесс можно будет развернуть.

— Я хочу вернуть вас к докладу о расширении. Единственная сфера, где Грузия демонстрирует позитивную динамику, это экономический рост в 9,4%. Но в докладе Еврокомиссии говорится, что «реэкспорт товаров, имеющих высокую приоритетность и экономическую значимость для ЕС, остаётся предметом серьёзной обеспокоенности». И что «Киев выражает обеспокоенность несоответствием действий Тбилиси санкционной политике ЕС против России и отсутствием военно-технического сотрудничества с Союзом». Этот беспрецедентный экономический рост — итог несоответствия санкционной политике ЕС?

На самом деле у нас никакого реального роста нет. Все дорожает, у людей нет средств к существованию

— Я думаю, да. В этом смысле Киев абсолютно прав, украинцы абсолютно правы, потому что не только так называемая «Грузинская мечта» не присоединилась к санкциям, но они максимально используют тот момент, который сейчас существует. Они всеми способами стараются обойти санкции Евросоюза. Мы все хорошо знаем, что, например, реэкспорт машин вырос в несколько сот раз. То есть машины, которые предназначены для Центральной Азии, Грузия реэкспортирует эти машины — вся эта продукция никогда не доходит до страны так называемого назначения, а переадресовывается, конечно же, в Россию. Это один пример того, что можно сейчас назвать. Но таких очень много. Есть несколько исследований, научных докладов, которые эту версию подтверждают. Каким образом правительство Грузии использует войну в Украине для того, чтобы в обход санкций получить ту реальность, о которой вы сейчас прочитали.

Я думаю, что этот экономический рост совершенно не соответствует реальности. Вы должны знать, что происходит в Грузии и как к этому относятся люди. На населении Грузии это никак не отражается, все спрашивают, о чем речь. Как это может быть, что экономика показывает такие цифры? На самом деле у нас никакого реального роста нет. Все дорожает, у людей нет средств к существованию. И люди массивно покидают Грузию. Кстати, этот процесс поддерживается очень серьезно со стороны «Грузинской мечты». И они этому очень рады.

— Господин Кобахидзе, премьер-министр «Грузинской мечты», заявил на этой неделе после выхода критического доклада Еврокомиссии, что Грузия и не хочет становиться частью того Евросоюза, который существует сегодня. Затем он побывал в Китае и заявил, что Китай — единственная мирная сверхдержава в мировой политике. «Грузинская мечта», которая уходит во все большую изоляцию от Запада, делает ставку на Пекин?

— Я думаю, что они уже давно сделали ставку на Пекин, на Иран, на все остальные страны, кроме Евросоюза, кроме Запада. Они сейчас стараются каким-то образом найти другие каналы, которые хотят представить своей победой. Но всем очень хорошо понятно в Грузии, что для этих стран, для Китая в том числе, Грузия интересна только как партнер Евросоюза в смысле экономической привлекательности. Грузия может быть интересна Китаю, если у нас хорошие отношение с Евросоюзом, если мы ассоциированные партнеры, если мы кандидаты, если у нас есть свободная торговля и так далее. То есть все, что он говорит, это часть той пропаганды, которую они хотят представить населению Грузии как альтернативу Европе, альтернативу Евросоюзу, альтернативу западному миру. Но я думаю, что даже люди, которые не очень разбираются в экономике и международных отношениях, понимают, что для Грузии никакой другой альтернативы существовать не может, кроме Европы, Евросоюза и западного мира.

Эти контакты с Китаем, с Ираном, которые развивает сейчас «Грузинская мечта», они это делают назло Западу, назло Америке. Они это делают для того, чтобы показать в том числе, что как будто для Грузии существует альтернатива, что если Запад не примет ту реальность, которую они хотят создать в нашей стране, всегда будет возможность куда примкнуть, куда посмотреть.

— Похвалили грузинские власти в Москве. В частности, секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу отмечает «стойкость властей Грузии, сумевших противостоять деструктивному влиянию извне». По его словам, «они действительно отстояли интересы Грузии и грузинского народа». Как вы понимаете это заявление и эту похвалу?

— Да, конечно, это уже не в первый раз происходит. Сам факт, что такие заявления мы слышим, подтверждает то, что это так называемое правительство целиком уже зависит от России. В течение последних 13 лет было очень много поддерживающих заявлений со стороны русских пропагандистов. Это была Захарова, это были другие люди, в том числе и Дугин, которые целиком поддерживали ту политику, которую проводила «Грузинская мечта». То есть они очень радуются тому, что Грузия теряет доступ к Евросоюзу, что Грузия очень быстро превращается из слабой демократии в полную диктатуру. Было очень хорошее заявление наших европейских партнеров, европарламентариев, что Россия на самом деле проигрывает везде, кроме Грузии. Я думаю, что это очень точное заявление, оно очень точно показывает ситуацию в Грузии.

— Какие инструменты остаются у ЕС, чтобы предотвратить окончательное оформление авторитаризма в Грузии, о котором вы говорите?

— Я думаю, что инструменты есть. Конечно же, эти инструменты сейчас рассматриваются в Евросоюзе. Это санкции разного характера. У нас была информация, что рассматриваются около двух тысяч человек, которые могут попасть под эти санкции. Но, я думаю, что количество людей может возрасти намного. Сейчас, в конце ноября, обновленный режим приостановления визовой либерализации вступит в силу, и Евросоюз будет очень серьезно рассматривать этот процесс по отношению к Грузии. Мы думаем, что в этом смысле будет очень много новостей, которые им очень не понравятся, потому что санкции могут очень сильно повлиять на их политику, на их сплоченность. Не все они будут рады услышать о том, что Европа и зона Шенгена будет закрыта для них, скорее всего, навсегда. Так что у Евросоюза есть очень много инструментов, очень много возможностей повлиять. Я думаю, что до сих пор тоже можно было сделать гораздо больше для того, чтобы мы не очутились в той ситуации, в которой сейчас находимся. Но лучше поздно, чем никогда.

Подписывайтесь на нас в соцсетях