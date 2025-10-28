Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве в армию

Госдума на заседании во вторник приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Вместо сезонных призывных кампаний призыв станет бессрочным. Отправлять к месту службы, однако, будут по-прежнему два раза в год.

Законопроект предполагает кардинальную перестройку системы призыва, отмечает «Вёрстка». Круглогодично будут работать призывные комиссии, проводиться медицинское освидетельствование и психологический отбор.

Авторы законопроекта объясняют инициативу желанием повысить «качество призыва». Правозащитники считают, что власти хотят создать постоянно действующую инфраструктуру для пополнения армии.

Призывникам будет сложнее не попасть под призыв, отмечает «Вёрстка». Они не смогут затягивать сроки исполнения процедур и будут круглогодично рисковать быть задержанными полицией.