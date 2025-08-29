Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об официальном закрытии USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) официально закрывается, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после передачи небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации», — написал Рубио в соцсети X. Он добавил, что ликвидацией будет заниматься директор административно-бюджетного управления США Рассел Воут.
USAID — независимое американское правительственное агентство, созданное Конгрессом в 1961 году и насчитывавшее около 10 тысяч сотрудников по всему миру. Это основное подразделение правительства США по оказанию международной помощи. В тройку крупнейших получателей помощи в прошлом году вошли Украина, Эфиопия и Иордания.
USAID, в частности, финансировал программы по поддержке правозащиты и демократии, что вызывало недовольство в авторитарных странах и их обвинения во «вмешательстве во внутреннюю политику».
- Одним из своих первых указов после вступления в должность президента Трамп заморозил программы иностранной помощи США. Работа агентства USAID была фактически остановлена. Согласно указу, программы иностранной помощи были заморожены на 90 дней. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марку Рубио убедиться, что «доллары налогоплательщиков используются для укрепления, повышения безопасности и процветания Америки».
- За 15 дней Госдепартамент оценил более девяти тысяч грантов, связанных с оказанием иностранной помощи, на общую сумму свыше 15,9 миллиарда долларов. Были отменены более 4100 грантов, что позволило сэкономить 4,4 миллиарда долларов.