«Грузинская мечта» назвала имена кандидатов-мажоритариев в тбилисское сакребуло

«Грузинская мечта» выдвинула кандидатов-мажоритариев в городское собрание Тбилиси на участие в выборах в органы местного самоуправления, намеченных на октябрь 2025 года. Их представил собравшимся в офисе партии действующий мэр столицы Кахa Каладзе.
Список кандидатов от «Грузинской мечты» по районам следующий:
- Мтацминда - Зураб Абашидзе;
- «Центральный» Ваке – Александр Асатиани;
- «Верхний» Ваке – Бека Геленава;
- Сабуртало 1 (Ведзиси, Важа-Пшавела, Казбеги, Готуа) - Бека Микаутадзе;
- Сабуртало 2 (Костава, Бахтриони, Долидзе, Хилиани) - Арчил Нижарадзе;
- Сабуртало 3 (Диди Дигоми, Вашлиджвари, село Дигоми) - Шалва Перанидзе;
- Крцаниси - Леван Джапаридзе;
- Исани 1 (Авлабар) – Кахабер Лабучидзе;
- Исани 2 (Вазисубани) - Бека Ментешашвили;
- Исани 3 (Навтлуг) – Давид Хабеишвили;
- Самгори 1 (Масив) – Георгий Дохтуришвили;
- Самгори 2 (Кведа Самгори) – Закария Циклаури;
- Варкетили – Важа Кокая;
- Лило-Орхеви – Мамука Хабарели;
- Чугурети - Зураб Чиквиладзе;
- Дидубе 1 – Гиви Чхартишвили;
- Дидубе 2 (Дигоми) – Шота Кевхишвили;
- Надзаладеви 1 (Згвис Убани, «Темка») - Ираклий Бенделиани
- Надзаладеви 2 – Шалва Майсурадзе;
- Надзаладеви 3 («Старый Надзаладеви»-«Лоткина») – Давид Челидзе;
- Надзаладеви 4 (Санзона) – Валериан Папуашвили;
- Глдани 1 - (Авчала) - Шалва Огбаидзе;
- Глдани 2 (Мухиани) – Цотне Чиквинидзе;
- Глдани 3 (четные микрорайоны) - Михаил Рехвиашвили;
- Глдани 4 (нечетные микрорайоны) – Джаба Когуа.
Кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» на пост мэра Тбилиси будет действующий градоначальник Каха Каладзе.
5 августа президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинского общества, подписал указ о проведении 4 октября 2025 года выборов в органы местного самоуправления.
Напомним, что большая часть грузинской оппозиции намерена бойкотировать выборы. Принять в них участие планируют лишь несколько оппозиционных партий. «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию» ранее подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность выдвижения единых кандидатов.
