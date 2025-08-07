«Грузинская мечта» назвала имена кандидатов-мажоритариев в тбилисское сакребуло

«Грузинская мечта» выдвинула кандидатов-мажоритариев в городское собрание Тбилиси на участие в выборах в органы местного самоуправления, намеченных на октябрь 2025 года. Их представил собравшимся в офисе партии действующий мэр столицы Кахa Каладзе.

Список кандидатов от «Грузинской мечты» по районам следующий:

Мтацминда - Зураб Абашидзе;

«Центральный» Ваке – Александр Асатиани;

«Верхний» Ваке – Бека Геленава;

Сабуртало 1 (Ведзиси, Важа-Пшавела, Казбеги, Готуа) - Бека Микаутадзе;

Сабуртало 2 (Костава, Бахтриони, Долидзе, Хилиани) - Арчил Нижарадзе;

Сабуртало 3 (Диди Дигоми, Вашлиджвари, село Дигоми) - Шалва Перанидзе;

Крцаниси - Леван Джапаридзе;

Исани 1 (Авлабар) – Кахабер Лабучидзе;

Исани 2 (Вазисубани) - Бека Ментешашвили;

Исани 3 (Навтлуг) – Давид Хабеишвили;

Самгори 1 (Масив) – Георгий Дохтуришвили;

Самгори 2 (Кведа Самгори) – Закария Циклаури;

Варкетили – Важа Кокая;

Лило-Орхеви – Мамука Хабарели;

Чугурети - Зураб Чиквиладзе;

Дидубе 1 – Гиви Чхартишвили;

Дидубе 2 (Дигоми) – Шота Кевхишвили;

Надзаладеви 1 (Згвис Убани, «Темка») - Ираклий Бенделиани

Надзаладеви 2 – Шалва Майсурадзе;

Надзаладеви 3 («Старый Надзаладеви»-«Лоткина») – Давид Челидзе;

Надзаладеви 4 (Санзона) – Валериан Папуашвили;

Глдани 1 - (Авчала) - Шалва Огбаидзе;

Глдани 2 (Мухиани) – Цотне Чиквинидзе;

Глдани 3 (четные микрорайоны) - Михаил Рехвиашвили;

Глдани 4 (нечетные микрорайоны) – Джаба Когуа.

Кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» на пост мэра Тбилиси будет действующий градоначальник Каха Каладзе.

5 августа президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинского общества, подписал указ о проведении 4 октября 2025 года выборов в органы местного самоуправления.

Напомним, что большая часть грузинской оппозиции намерена бойкотировать выборы. Принять в них участие планируют лишь несколько оппозиционных партий. «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию» ранее подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность выдвижения единых кандидатов.