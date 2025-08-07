Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

«Грузинская мечта» назвала имена кандидатов-мажоритариев в тбилисское сакребуло

«Грузинская мечта» выдвинула кандидатов-мажоритариев в городское собрание Тбилиси на участие в выборах в органы местного самоуправления, намеченных на октябрь 2025 года. Их представил собравшимся в офисе партии действующий мэр столицы Кахa Каладзе.

Список кандидатов от «Грузинской мечты» по районам следующий:

  • Мтацминда - Зураб Абашидзе;
  • «Центральный» Ваке – Александр Асатиани;
  • «Верхний» Ваке – Бека Геленава;
  • Сабуртало 1 (Ведзиси, Важа-Пшавела, Казбеги, Готуа) - Бека Микаутадзе;
  • Сабуртало 2 (Костава, Бахтриони, Долидзе, Хилиани) - Арчил Нижарадзе;
  • Сабуртало 3 (Диди Дигоми, Вашлиджвари, село Дигоми) - Шалва Перанидзе;
  • Крцаниси - Леван Джапаридзе;
  • Исани 1 (Авлабар) – Кахабер Лабучидзе;
  • Исани 2 (Вазисубани) - Бека Ментешашвили;
  • Исани 3 (Навтлуг) – Давид Хабеишвили;
  • Самгори 1 (Масив) – Георгий Дохтуришвили;
  • Самгори 2 (Кведа Самгори) – Закария Циклаури;
  • Варкетили – Важа Кокая;
  • Лило-Орхеви – Мамука Хабарели;
  • Чугурети - Зураб Чиквиладзе;
  • Дидубе 1 – Гиви Чхартишвили;
  • Дидубе 2 (Дигоми) – Шота Кевхишвили;
  • Надзаладеви 1 (Згвис Убани, «Темка») - Ираклий Бенделиани
  • Надзаладеви 2 – Шалва Майсурадзе;
  • Надзаладеви 3 («Старый Надзаладеви»-«Лоткина») – Давид Челидзе;
  • Надзаладеви 4 (Санзона) – Валериан Папуашвили;
  • Глдани 1 - (Авчала) - Шалва Огбаидзе;
  • Глдани 2 (Мухиани) – Цотне Чиквинидзе;
  • Глдани 3 (четные микрорайоны) - Михаил Рехвиашвили;
  • Глдани 4 (нечетные микрорайоны) – Джаба Когуа.

Кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» на пост мэра Тбилиси будет действующий градоначальник Каха Каладзе.

5 августа президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинского общества, подписал указ о проведении 4 октября 2025 года выборов в органы местного самоуправления.

Напомним, что большая часть грузинской оппозиции намерена бойкотировать выборы. Принять в них участие планируют лишь несколько оппозиционных партий. «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию» ранее подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность выдвижения единых кандидатов.

Форум

XS
SM
MD
LG