Аресты, насилие, запугивание, притеснения, преследования – TI о медиасреде в Грузии

Международная неправительственная организация Transparency International Georgia (TI) публикует доклад «Аресты, насилие, запугивание, притеснения, преследования — медиасреда по состоянию на сентябрь 2025 год». За 9 месяцев текущего года (январь-сентябрь) организация зафиксировала более 180 публично задокументированных случаев различных видов насилия, запугивания, угроз и форм вмешательства в журналистскую деятельность независимых критически настроенных СМИ и журналистов. В TI отмечают, что особое беспокойство в этот период «вызвал арест и двухлетнее тюремное заключение основателя интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобли».

«Наряду с тревожной тенденцией насилия в отношении представителей СМИ и вмешательства в их профессиональную деятельность, использование «Грузинской мечтой» судебной системы и правоохранительных органов против журналистов в интересах партии превратилось в опасную практику. Наиболее ярко это проявляется в частых незаконных задержаниях и штрафах, наложенных на журналистов, ненадлежащем отношении судебных приставов и нерасследованных преступлениях, совершённых против журналистов», —говорится в документе.

2025 год также стал тревожным с точки зрения принятия ряда ограничительных законов против независимых критически настроенных СМИ, отмечают в организации, «что ещё больше осложнило, а в некоторых случаях и вовсе сделало невозможной деятельность СМИ».

В целом организация разделила случаи насилия и препятствий в отношении СМИ на пять категорий:

Физические нападения и насилие в отношении представителей СМИ;

Административные штрафы, наложенные на журналистов;

Атаки со стороны правящей команды и проправительственных медиа на критические СМИ;

Преследование критически настроенных сотрудников в Общественном вещателе;

Запрет на въезд в страну для иностранных журналистов.

«Такое отношение к СМИ является характерной чертой авторитарных режимов, когда свободные, независимые от влияния медиа становятся главной мишенью нападок и репрессий. Именно такие режимы используют также чрезмерно высокие штрафы, которые, например, в Беларуси и Российской Федерации стали действенным инструментом для ограничения журналистской деятельности и подавления протестных настроений в целом», — заявляют в TI.

В заключение в организации отмечают, что «пагубная практика преследования представителей СМИ и журналистов является продолжением репрессивной политики «Грузинской мечты», направленной на уничтожение свободного пространства в стране».