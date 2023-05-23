Под Белгородом продолжается операция против вторгшихся вооружённых групп

В Грайворонском округе Белгородской области продолжается операция по освобождению территории от перешедшей накануне границу военных из сформированных в украинских войсках Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Об этом сообщил утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. Местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, отметил он.

Одна из жительниц округа 1941 года умерла во время эвакуации, заявил Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Шесть человек ранены.

По словам губернатора, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Российские СМИ утверждают, что группа атаковавших рассеяна и «прячется в лесах». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной продолжается, «чтобы не допускать такого впредь» (перед российским вторжением ничего подобного на границе с Украиной не происходило — ред).

Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.

О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе.

Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.