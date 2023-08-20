Хунта Нигера обещает вернуть гражданское правление за три года

Глава хунты Нигера Абдурахман Тчиани заявил телеобращении, что военные вернут страну к гражданскому правлению в течение трех лет. Генерал не сообщил подробностей о плане, но отметил, что принципы перехода будут определены в течение месяца в результате диалога, который планирует организовать хунта.

Тчиани выступил с обращением к гражданам на фоне визита в Ниамею лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), куда входит Нигер. 19 августа представители организации встретились со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. Согласие хунты принять миссию можно расценивать как готовность к переговорам, предполагает Reuters.

На днях высокопоставленный представитель ЭКОВАС сообщил, что контингент быстрого реагирования сообщества готов начать военную операцию для свержения хунты, но предпочтительным назван мирный вариант урегулирования кризиса. В своей речи Тчиани предостерег другие страны от военной интервенции Нигер.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Власть в стране захватила хунта во главе с Абдурахманом Тчиани. Президент Нигера Мохамед Базум был арестован. Путчисты пригрозили, что казнят его, если будет предпринята вооруженная попытка освободить главу государства.

В начале августа Базум обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении порядка в стране. Он выразил опасение, что из-за действий мятежников весь западноафриканский регион Сахель «может попасть под влияние России через ЧВК «Вагнер». Сторонники переворота в Нигере не раз выходили на улицы с российскими национальными флагами. При этом Москва также официально осудила действия хунты.

ЧВК «Вагнер» присутствует в ряде африканских стран, в частности в граничащей с Нигером Мали, где ранее также произошел переворот. Военная хунта Мали проводит пророссийскую политику.

В субботу, 19 августа, в Нигер прибыла новый посол США Кэтлин Фицгиббон. У Соединенных Штатов не было посла в стране почти два года. Госдепартамент отметил, что Фицгиббон сосредоточится на отстаивании дипломатического решения, которое сохранит в Нигере конституционный порядок.