Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 7 августа, прилетел в столицу США – Вашингтон. Вскоре туда прибудет и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В пятницу, 8 августа, в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

По информации правительства Армении, встреча направлена на содействие миру, благополучию и экономическому сотрудничеству в регионе.

Согласно изданию The Washington Post, встреча Трампа, Пашиняна и Алиева в Белом доме состоится 8 августа, и не исключено, что стороны объявят о достижении окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Reuters пишет, что встреча завершится подписанием рамочного мирного соглашения, которое включает эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Об этом агентству сообщили официальные лица на условиях анонимности. Стороны должны подписать рамочное соглашение, направленное на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы.

Как сообщает издание Kyiv Post (журналист Алекс Рауфоглу) со ссылкой на источники, Белый дом планирует достичь с Алиевым и Пашиняном договорённостей по ряду вопросов:

– подписанию декларации под названием «Путь к миру»;

– инициированию мирного соглашения;

– выходу из Минской группы ОБСЕ.

По данным этого же издания, основным вопросом станет разблокировка транспортных узлов между двумя странами.

Речь идёт о «коммерческом и инфраструктурном проекте», который получил название «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

В частности, этот маршрут должен соединить Азербайджан со своим эксклавом Нахичевань через территорию Армении (имеется в виду тот коридор, который Азербайджан называет «Зангезурским коридором»).

При этом, по данным Kyiv Post, соглашение предусматривает, что на армянском участке Армения сохраняет контроль, и её суверенитет и территориальная целостность не будут нарушены.