Ираклий Кобахидзе: войну в 2008 году начал режим Саакашвили

Грузинский премьер в очередной раз обвинил Михаила Саакашвили и его правительство, находившееся у власти в 2008 года, в развязывании войны. В разговоре с журналистами Ираклий Кобахидзе отметил, что, будучи главнокомандующим Саакашвили тогда выполнял указания «Глубинного государства» (Deep State):

«Кровавый режим Саакашвили развязал войну. Саакашвили удержался у власти благодаря фальсифицированным выборам (в 2008 году - ред.), а его недемократический, кровавый режим развязал августовскую войну. Сам режим Саакашвили подписал резолюцию Совета Европы, в которой чётко указано, что масштабные военные действия начались с бомбардировки Цхинвали режимом Саакашвили. 8 августа в течение всего дня Саакашвили и представители его кровавого режима заявляли о переходе в наступление и намерении восстановить конституционный порядок. В течение всего 8 августа, вплоть до заявления Медведева о начале операции, Саакашвили утверждал, что намерен вернуть Цхинвали своими наступательными действиями».

Кобахидзе заявляет, что в 2008 году Саакашвили «не представлял Грузию», поскольку «оставался у власти благодаря мошенничеству».

«Саакашвили удержался у власти благодаря фальсификации выборов, а недемократический, кровавый режим Саакашвили развязал Августовскую войну... В 2008 году он не представлял Грузию, поскольку они установили кровавую диктатуру и удерживали власть благодаря мошенничеству», — заявил Ираклий Кобахидзе, добавив, что Саакашвили сделал это по приказу «глубинного государства».

Напомним, «Грузинская мечта» считает 8 августа 2008 года – днем начала войны. В партии возлагают вину за развязывание войны на правительство «Национального движения».