Кабинет безопасности Израиля одобрил план контроля над сектором Газа

Военно-политический кабинет Израиля после многочасовых обсуждений одобрил план, по которому израильская армия (ЦАХАЛ) установит поэтапный контроль над сектором Газа.

Главная цель операции — полный разгром группировки ХАМАС, признанной террористической в Израиле, США и Евросоюзе, а также укрепление израильской безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Операция будет проходить в несколько этапов и начнётся с взятия под контроль города Газа. Боевые действия могут быть приостановлены в случае достижения соглашения по заложникам. Эвакуацию мирных жителей из города Газа планируется завершить к 7 октября.

После этого ЦАХАЛ начнет наземную операцию и осаду города с целью уничтожить оставшиеся силы ХАМАС, а затем продвинется в другие неконтролируемые районы.

В настоящее время Израиль контролирует около 75% территории сектора. Оставшиеся районы — в основном город Газа и лагеря беженцев — считаются местом нахождения большинства заложников.

Согласно плану, одновременно с военной операцией мирным жителям окажут гуманитарную помощь за пределами зон боевых действий, уточнили в канцелярии премьера.

Военный кабинет утвердил пять принципов завершения войны:

разоружение ХАМАС;

возвращение заложников;

демилитаризация сектора,

израильский контроль над безопасностью в Газе;

альтернативное гражданское управление — не ХАМАС и не администрация Палестинской автономии на Западном берегу.





Против захвата Газы выступал начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир. По его словам, операция поставит под угрозу жизни заложников, которые до сих пор остаются в руках у палестинских группировок.

Начальник Генштаба указал, что эвакуация примерно миллиона жителей из города Газа в гуманитарные зоны на юге сектора — это сложный процесс, требующий надлежащего гуманитарного обеспечения для всех эвакуированных. Замир предостерёг, что подобная ситуация может вызвать резкую реакцию на международной арене.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал решение кабинета «бессмысленной оккупацией» и «катастрофой, которая приведёт к множеству других катастроф».

«Этот шаг займет много месяцев, приведет к гибели заложников, гибели многих солдат, обойдется в десятки миллиардов и приведет к политическому краху. Это именно то, чего хотел ХАМАС: чтобы Израиль увяз на земле без цели», — заявил Лапид.