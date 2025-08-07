Кинорежиссер Эльдар Шенгелая похоронен в Дидубийском пантеоне

7 августа 2025 года в Дидубийском пантеоне состоялись похороны легендарного грузинского кинорежиссёра Эльдара Шенгелая. Утром в тбилисском Сионском кафедральном соборе началась гражданская панихида, где режиссёра проводили в последний путь под аплодисменты.

На похоронах присутствовал почётный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который в последнее время редко появлялся на публике.

Эльдар Шенгелая скончался 4 августа в возрасте 92 лет.

Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси. В 1958 году окончил peжиcсёpcкий факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Юткевича. Его однокурсниками были Александр Курочкин, Эдуард Абалян и Алексей Сахаров. В 1958—1960 годах работал режиссёром киностудии «Мосфильм», с 1960 года — режиссёр киностудии «Грузия-фильм».

В 1968 году снял трагикомедию «Необыкновенная выставка» по дипломному сценарию Резо Габриадзе; по мнению авторов издания «Кино. Энциклопедический словарь», начиная с этой картины, «исходной точкой эмоциональной оценки интересующих режиссёра явлений и характеров становится юмор, активной формой выступает смех критикующий, но дружелюбный».

В 1983 году поставил комедийный фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история», выход которого совпал с началом «перестроечных» веяний. Фильм имел благоприятную прессу, получил приз Всесоюзного кинофестиваля в 1984 году, а в 1985 году — Государственную премию СССР.

В 1975—1980 годах вёл режиссёрскую мастерскую в Тбилисском театральном институте им. Ш. Руставели. С 1976 года — 1-й секретарь правления Союза кинематографистов Грузии и секретарь правления Союза кинематографистов СССР. В 1985 году входил в состав жюри XIV Московского международного кинофестиваля. В 1993 году поставил комедию абсурда «Экспресс-информация» (совместного производства Грузии и ФРГ), благожелательно оценённую в фестивальных программах («Тбилиси-93», «Сан-Рафаэль-94»), но практически не имевшую проката.

Был членом КПСС с 1965 года. Вёл активную политическую деятельность: с 1981 по 1990 год — депутат Верховного Совета Грузинской ССР, один из создателей политической оппозиционной организации в Грузии «Народный фронт» (1989), в 1989—1991 годах — народный депутат СССР. С 1990 года — член оппозиционной фракции «Демократический центр». В 1992, 1995, 1999 и 2004 годах избирался в Парламент Грузии (от «Союза граждан Грузии» и «Национального движения – демократов», был председателем парламентской Комиссии по культуре, заместителем председателя парламента.