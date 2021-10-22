Китайские власти пытаются погасить вспышки инфекции COVID-19

Власти Китая пытаются погасить очаги инфекции в нескольких провинциях страны. Сообщившее об этом агентство AFP не уточняет насколько значительны эти очаги. В Китае продолжает действовать стратегия строго закрытых границ, продолжительных сроков карантина и "точечных" локдаунов.

В регионах, охваченных новыми вспышками коронавируса, отменены сотни авиарейсов, закрыты сценические площадки и школы, действуют строгие распоряжения властей о запрете покидать жилища.

Очередная вспышка была выявлена при проверке пожилой супружеской четы из числа группы туристов, совершавших путешенствие в рамках национальных маршрутов. Речь идёт, в частности о Шанхае, Сиане, Ганьсу и Внутренней Монголии.

С момента обнаружения инфицированных пожилых супрогов были выявлены десятки других инфицированных - все они, как считают специалисты, связаны с путешествием супругов по тому же маршруту, что и новые заражённые. речь идёт о жителях не менее пяти провинций, включая Внутреннюю Монголию и Пекин.

Агентство сообщает со ссылкой на государственные китайские медиа, что в одном из районов Пекина ожидают тестирования не менее 35 тысяч человек.

Как сообщила в пятницу Китайская национальная комиссия по здравоохранению, в минувший четверг выявлено 28 новых случаев передачи инфекции "на местном уровне" - это на 15 случаев больше, чем в предыдущий день, сообщило RFI ("Международное французское радио).