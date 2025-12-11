Кобахидзе проводит встречи в Ашхабаде, в Туркменистане ждут Путина

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в Ашхабаде провёл переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили углубление политического и экономического сотрудничества, развитие транзитно-логистического направления и потенциал привлечения дополнительных грузов через Средний коридор к грузинским портам.

Кобахидзе подтвердил готовность Грузии содействовать транспортировке туркменского газа по своей территории и поблагодарил Туркменистан за поддержку территориальной целостности Грузии. Он пригласил Бердымухамедова посетить Тбилиси с официальным визитом.

Кобахидзе встретился и с премьером Азербайджана Али Асадовым. Переговоры касались стратегического партнёрства двух стран, роста торгово-экономического сотрудничества и реализации региональных проектов. Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора и укреплению энергетической безопасности. Кобахидзе вновь заявил о готовности Грузии содействовать диалогу ради стабильности в регионе.

Кобахидзе отправился в Туркменистан для участия в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который проводится в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана.

Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин также посетит Ашхабад 11–12 декабря. Ожидается, что российский президент проведёт двусторонние встречи с зарубежными лидерами, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Туркменистан направился и президент Армении Ваагн Хачатурян.