В Абхазии отложили дату вступления в силу закона о кадастре

Депутаты парламента самопровозглашённой республики Абхазия 10 декабря во втором, окончательном чтении внесли изменения в закон «О кадастре недвижимости», согласно которым он вступит в силу с 1 июля 2027 года.

Кабинету министров поручено до 31 декабря 2026 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие с законом; разработать и утвердить нормативные акты, обеспечивающие его реализацию; утвердить порядок создания единой информационной системы нотариата и обеспечить её функционирование; пересмотреть нормативные правовые акты, противоречащие закону, а также разработать новые акты, необходимые для его исполнения.

«Гражданско-правовые сделки, совершённые на основании выписок Государственной кадастровой палаты в период с 1 октября 2025 года до вступления в силу настоящего закона, сохраняют свою юридическую силу», – передаёт «Апсныпресс».

Как ранее писало «Эхо Кавказа», закон «О кадастре недвижимости», принятый абхазским парламентом в декабре 2024 года и вступивший в силу 1 октября 2025-го, должен был, помимо прочего, устранить давнюю проблему, возникшую после войны 1990-х годов. Тогда множество домов остались без законных владельцев, здания занимались самовольно, а споры вокруг собственности порой перерастали в конфликты. Попытки создать чёткое законодательство в сфере недвижимой собственности предпринимались на протяжении двух десятилетий, но ни одна инициатива не была доведена до конца. Когда же закон, наконец, заработал, появились требования его отложить, изменить или вовсе отменить.

По данным СМИ, после вступления закона в силу граждане не могли совершать сделки купли-продажи, оформлять приватизацию, дарение и другие юридические действия с недвижимостью.

Приостановить действие закона о кадастре требовали, в частности, жители Гудаутского района, утверждая, что он угрожает их правам и местному самоуправлению.