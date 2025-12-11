Украинские СМИ сообщили об ударе по платформе «Лукойла» на Каспии

Центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины ударил беспилотниками по нефтедобывающей платформе российской компании «Лукойл», сообщили украинская служба Радио Свобода, «РБК-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе.

Согласно сообщению, это первое поражение российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море. Источники утверждают, что зафиксированы по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа более чем из 20 скважин.

Независимого подтверждения этим сообщениям нет.

Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источник в МЧС России пишет, что несколько беспилотников атаковали стационарную платформу ЛСП-1 (используется для бурения, эксплуатации скважин и добычи нефти) на месторождении имени Филановского.

Месторождение имени Филановского, как говорится на сайте «Лукойла», –крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе на дне Каспийского моря. Оператор месторождения – «Лукойл-Нижневолжскнефть». Объемы начальных извлекаемых запасов оцениваются в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Добытая продукция, по словам источника украинской службы Радио Свобода, отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Против КТК санкции не вводились.

Когда именно украинские дроны атаковали платформу, не уточняется. Российские власти публикации украинских СМИ о возможном ударе не комментировали. Утром 11 декабря Минобороны России отчиталось о 287 сбитых украинских беспилотниках над 12 регионами.