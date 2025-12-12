Кобахидзе выступил на форуме в Туркменистане в присутствии Путина

«В условиях продолжающейся оккупации двух наших исторических регионов Грузия рассматривает мир не только как политический выбор, но и как экзистенциальный приоритет», – заявил грузинский премьер во время выступления на пленарном заседании международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» в Туркменистане. Речь Ираклия Кобахидзе слушали лидеры разных стран, среди них и президент России Владимир Путин.

«Тема нашей сессии – «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Она прекрасно отражает ценности Грузии и приоритеты ее внешней политики. Сегодня, как никогда прежде, мировое сообщество сталкивается со сложными вызовами, начиная от геополитической напряженности и вооруженных конфликтов, изменения климата и экономической нестабильности. В этом контексте принципы мира и доверия являются не только идеалами, но и важнейшими инструментами обеспечения глобальной стабильности», – заявил Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что «Грузинская мечта» руководствуется ориентацией на мирную политику и предлагает нейтральное и надежное пространство для диалога на Южном Кавказе:

«Мы инициировали и содействовали обсуждениям, тем самым подтверждая нашу приверженность созданию более стабильной и благоприятной региональной обстановки. Грузия по-прежнему полностью привержена идее сотрудничества с партнерами для воплощения идеалов Международного года мира и доверия в конкретные и долгосрочные результаты. Мы считаем, что устойчивое будущее требует как диалога, так и действий, и что наши общие цели основаны на совместных усилиях. Вместе мы можем создать более безопасное, стабильное и устойчивое будущее для будущих поколений».

Ираклий Кобахидзе участвует в форуме в Ашхабаде, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Его участники приняли участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде, а затем сфотографировались для «семейного фото».

Среди них – лидеры стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер Азербайджана Али Асадов.