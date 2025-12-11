Time назвал создателей искусственного интеллекта человеком 2025 года

Создатели систем искусственного интеллекта получили звание человека 2025 года по версии американского журнала Time.

«2025 год стал годом, когда весь потенциал искусственного интеллекта проявился во всей своей полноте и стало ясно, что пути назад уже нет. За изменение настоящего и расширение границ возможного человеком 2025 года Time стали архитекторы искусственного интеллекта», — говорится в сообщении журнала.

На обложку поместили главу Meta Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лизу Су, руководителя xAI, SpaceX и Tesla Илона Маска, главу Nvidia Дженсена Хуанга, руководителя OpenAI Сэма Альтмана, гендиректора DeepMind Демиса Хассабиса, руководителя Anthropic Дарио Амодея и основательницу ImageNet Фэй-Фэй Ли. Все они изображены сидящими на стальной балке над многоэтажными зданиями. Это визуальная отсылка к культовой фотографии «Обед на небоскрёбе» 1932 года.

Time с 1927 года выбирает человека, группу или идею, которые оказали наибольшее влияние на мир за год — «во благо или во вред». В 2024 году это звание получил президент США Дональд Трамп.



