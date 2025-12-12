Путин и Кобахидзе сфотографировались для «семейного фото» форума в Ашхабаде

На форуме в Ашхабаде, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, участники сфотографировались для «семейного фото».

Среди них – лидеры стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер Азербайджана Али Асадов.

Визит Кобахидзе в Туркменистан – третий за текущий год – начался накануне. Грузинский премьер провёл встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьером Азербайджана Али Асадовым.

Что касается Путина, в аэропорту его встретил председатель Народного совета Туркменистана, экс-президент и отец нынешнего президента, Гурбангулы Бердымухамедов. Утром Путин возложил венки к Монументу нейтралитета Туркменистана и выступил на Международном форуме мира и доверия.

Российский лидер отметил, что ООН по сей день достойно выполняет возложенную на неё миссию и зачастую является единственным механизмом, способным обеспечивать баланс интересов и «находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон».

«Убеждены: именно в такой логике, на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами», – подчеркнул Путин.