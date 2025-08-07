Командир «Грузинского легиона» прибыл в Словакию, несмотря на «запрет» местного правительства

Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, воюющий в Украине, прибыл в Словакию, после обвинений словацких властей в «организации» продолжающихся в стране демонстраций. Вечером 6 августа местный журналист Томаш Форо опубликовал интервью с Мамулашвили, записанное у здания правительства Словакии в Братиславе. По словам журналиста, видео было записано в конце июля.

«Прежде всего, я свободный человек и приехал в свободную страну. Я навещаю друзей и, вообще, могу делать, что хочу. Никто не должен мешать мне или кому-либо делать то, что они хотят», — говорит он.

В этом интервью Мамука Мамулашвили в очередной раз опровергает обвинения словацкого правительства в «планировании государственного переворота» и заявляет:

«Я никогда не пытался совершить государственный переворот в Словакии и никогда об этом не думал. Когда меня в этом обвинили, я защищал свободу и демократию, причём не только Украины, но и Грузии, Словакии и других стран, которые потенциально могут стать объектами российской агрессии».

Мамулашвили также заявляет, что не имел никаких связей ни с одним политиком Словакии:

«Каждая цивилизованная страна обязана представлять факты, а не просто говорить по телевизору».

Томаш Форо зачитал документ, который, по его словам, был запрошен у официального органа, курирующего Шенгенскую систему, и касается правового статуса Мамулашвили. По его словам, в этом документе говорится, что никаких ограничений для Мамулашвили в Шенгенской зоне нет.

В конце января 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оппозиция готовит государственный переворот в стране и что туда «приехала группа экспертов, которая активно участвовала в событиях в Грузии, а также в Майдане в Украине», он также упомянул «Грузинский легион».

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток 31 января заявил, что Мамуке Мамулашвили запрещён въезд в Словакию.

Позже с заявлением выступил «Грузинский легион», он «решительно отвергает беспочвенные и абсурдные обвинения словацких властей» в причастности к «предполагаемому государственному перевороту против премьер-министра Роберта Фицо».

«Эти заявления – не что иное, как преднамеренная попытка дискредитировать наше подразделение, которое с 2014 года вместе с Украиной сражается против российской агрессии», — заявил Мамулашвили.

Несколько месяцев назад в Словакии начались массовые протесты. Десятки тысяч людей неоднократно выходили на митинги с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо из-за внешней политики премьера страны, направленной на сближение с Россией.