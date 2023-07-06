Лукашенко: Пригожин сейчас в Санкт-Петербурге

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, где сейчас дислоцированы наемники и Пригожин.

«Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — говорит Лукашенко.

Как пишет русская служба Би-би-си, 27 июня белорусский лидер подтвердил, что Пригожин прибыл в страну — как этого требовал Кремль, заключая с участием Лукашенко сделку с Пригожиным о прекращении мятежа в России.

«Гарантии безопасности, как он [Владимир Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет», — объяснял Лукашенко.

Ранее издание «Фонтанка» сообщало со ссылкой на источники, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в среду посетил управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, где ему вернули оружие и 10 млрд рублей, изъятых при обысках в его структурах в день мятежа. Среди возвращенных ему стволов есть наградной пистолет Glock, полученный Пригожиным от министра обороны Сергея Шойгу.

В понедельник Пригожин записал первое с 26 июня аудиообращение. Его опубликовал близкий к бизнесмену телеграм-канал Grey Zone. Никакой конкретики в обращении не было, как и ответа на вопрос о местоположении основателя ЧВК.