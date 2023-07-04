«Фонтанка»: Пригожину вернули изъятые при обысках 10 млрд рублей

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули деньги и золото, изъятые при обысках по делу о вооруженном мятеже. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, изначально Пригожину не планировали возвращать изъятые 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота. Однако к вечеру воскресенья ему вернули все деньги и ценности. По данным «Фонтанки», сам Пригожин не присутствовал на передаче, вместо бизнесмена приехал его водитель с доверенностью. По предварительным данным, в выходные Пригожин находился в Москве.

Ранее «Фонатнка» писала, что во время обысков на заднем дворе отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, который считается офисом Евгения Пригожина, были обнаружена «Газель» с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace в минивэне нашли еще 6 миллиардов. Золото и валюту изъяли из офиса основателя ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин заявлял, что это деньги на зарплату бойцов ЧВК «Вагнер» и выплаты родственникам погибших.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже, возбужденного после рейда ЧВК «Вагнер» на Москву. Закрыть дело обещал Кремль в рамках договоренностей с Евгением Пригожиным. ФСБ заявила, что спецслужба «установила, что участники мятежа остановили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

23 июня Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в нанесении ракетного удара по тыловым позициям вагнеровцев и объявил о «марше справедливости» на Москву, чтобы привлечь к ответственности министра Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. За сутки колоннам ЧВК «Вагнер» удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж.

К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и Александром Лукашенко. В результате этих консультаций продвижение колонн «Вагнера» к Москве было остановлено. Пригожин заявил, что его бойцы «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Пригожин, по договорённости с Кремлём и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко, уехал в Минск. Наемникам ЧВК предложено подписать контракты с Минобороны. Техника группировки перейдёт российской армии, заявило министерство 27 июня.

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