Лукашенко рассказал о просьбе Путина «прикрыть его»

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко утверждает, что не знал заранее о российском вторжении в Украину 24 февраля 2022 года, однако за несколько дней до него российский президент Владимир Путин попросил его «прикрыть в случае чего».

В интервью пророссийской украинской журналистке Диане Панченко Лукашенко сказал: «Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины». При этом, по словам Лукашенко, за несколько дней до вторжения они встречались с Путиным, и тот сказал ему: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста». Лукашенко считает, что Путин «опасался удара в спину с Запада».

Ранее Лукашенко говорил, что Путин предупредил его о вторжении за несколько часов до него, в ночь на 24 февраля. Белорусский руководитель признал, что российские военные вторглись на территорию Украины в том числе из Беларуси. Он признал, что Минск помогает России в войне, но заявил, что белорусская армия не будет в ней участвовать, если не будет нападения Украины на саму Беларусь.

Лукашенко также высказал предположение, что Путин не сошел с ума и что у него нет «имперских замашек», хотя размер государства и «накладывает отпечаток на характер человека». Также при последней встрече с Путиным российский президент якобы сказал Лукашенко, что не собирался «подчинять, порабощать, лишать независимости Украину», а якобы лишь хотел, чтобы та «не создавала проблем».

По словам Лукашенко, после мятежа ЧВК «Вагнер» Путин стал только сильнее – как он выразился, «это уже Путин в квадрате». Он также заявил, что следующим президентом России снова станет Путин. Лукашенко не сказал, идет ли речь о его предположении, или Путин говорил ему о намерении баллотироваться на пятый срок.

Лукашенко повторил тезисы российской пропаганды о том, что Украина якобы несет огромные потери и что, в случае если Киев не пойдет на переговоры на условиях Москвы, у России хватит сил, чтобы завоевать всю Украину. На гипотетических переговорах, по словам Лукашенко, Россия готова «обсуждать все вопросы», но аннексированный Крым возвращать не готова.