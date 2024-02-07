Массированный ракетный удар по Украине. В Киеве перебои со светом

Российские военные утром в среду нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под удар попал в том числе Киев.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, обломки сбитой ракеты повредили высоковольтные линии, часть потребителей в столице Украины осталась без электричества. Повреждена также теплотрасса.

В Киеве есть пострадавшие - по последним данным, их девять. В Днепровском районе пострадали три человека, в Голосеевском районе в результате ракетной атаки загорелся многоэтажный жилой дом, известно о шести пострадавших. Продолжаются спасательные работы.

Удар был нанесён также по Николаеву. Там, по данным местных властей, погиб один человек, есть раненые, повреждены жилые дома и инженерные сети.

Сообщения о взрывах поступали и из других регионов Украины. В Киевской области, как сообщается, в результате падения обломков пострадали два человека. Во Львовской области в городе Дрогобыч ущерб нанесён промышленному предприятию.

Ракетному обстрелу предшествовала атака беспилотников типа «Шахед» в ночь на среду. По данным Воздушных сил Украины, всего за последние сутки по территории страны было выпущено 64 цели, сбито было 44, в том числе 15 «Шахедов» и 29 крылатых ракет разных типов.

Российские военные удар пока не комментировали.