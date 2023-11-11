Минпросвещения РФ представило Кадырову исправленный учебник истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал в Чечню и лично обсудил с главой республики Рамзаном Кадыровым обновленный учебник истории для старшеклассников. Ранее в учебнике утверждалось, что репрессированные народы Северного Кавказа и крымские татары сотрудничали с оккупационными войсками гитлеровской Германии. О встрече с Кравцовым Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

«Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям», – написал Кадыров.



Глава Чечник также сообщил, что они с главой Минпросвещения обсудили патриотическое воспитание. Со следующего года в школах страны вводится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». По словам Кадырова, Кравцов сообщил ему, что опыт Чечни «использован на федеральном уровне» в рамках этого урока.