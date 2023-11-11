Минпросвещения РФ представило Кадырову исправленный учебник истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал в Чечню и лично обсудил с главой республики Рамзаном Кадыровым обновленный учебник истории для старшеклассников. Ранее в учебнике утверждалось, что репрессированные народы Северного Кавказа и крымские татары сотрудничали с оккупационными войсками гитлеровской Германии. О встрече с Кравцовым Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.
«Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям», – написал Кадыров.
Глава Чечник также сообщил, что они с главой Минпросвещения обсудили патриотическое воспитание. Со следующего года в школах страны вводится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». По словам Кадырова, Кравцов сообщил ему, что опыт Чечни «использован на федеральном уровне» в рамках этого урока.
- С 2023 года российские старшеклассники изучают историю по новому учебнику. На Северном Кавказе учебник вызвал критику из-за слов о том, что основанием для сталинских депортаций народов якобы стали «факты сотрудничества» карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с гитлеровской Германией. Текст о репрессированных народах включен в учебнике в раздел «Пособники оккупантов».
- В конце сентября 2023 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что по инициативе Кадырова будет создана рабочая группа по внесению в учебник изменений. Бывший министр культуры России и один из авторов учебника Владимир Мединский, по словам Даудова, тогда же «заверил о готовности привести учебник в порядок». Даудов также написал, что тираж учебника был изъят из школ по поручению Кадырова. Спустя некоторое время запись об этом была удалена.
- 19 октября прокуратура Ингушетии потребовала проверить учебник на экстремизм. Заявление в прокуратуру написал ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.
- В конце октября Министерство просвещения России опубликовало текст изменений, которые будут внесены в учебник истории. Был отредактирован абзац о депортации народов СССР во время Второй мировой войны.