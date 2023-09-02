На учениях НАТО в Балтийском море отработают отражение атаки РФ

Военно-морские учения стран НАТО в Балтийском море, которые пройдут в сентябре, в этом году впервые будут посвящены отработке отражения гипотетического российского нападения в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего ВМФ Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака.

В учениях, которые начнутся 9 сентября, примут участие более 30 кораблей и более 3 тысяч военнослужащих из более чем десяти стран. Среди участников -входящие в НАТО страны, имеющие выход к Балтийскому морю, а также кандидат на вступление в Североатлантический союз - Швеция. Участие примет и ряд стран НАТО не из балтийского региона, в том числе США, Канада и Франция.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: Только не при нашей вахте», - цитирует Reuters слова германского адмирала.

Учения продлятся две недели. Соединенные Штаты направят для участия в них десантно-транспортный корабль «Меса Верде», который может быть использован для переброски до 800 человек для осуществления морского десанта. Как пишет Reuters, в ходе учений будут отрабатываться десантные операции и удары с моря по суше. По словам Каака, союзники будут в частности моделировать ситуацию, в которой Россия перекроет так называемый Сувалкский коридор, связывающий Польшу со странами Балтии. В этом случае снабжение этих стран и Финляндии придется вести практически исключительно по морю.